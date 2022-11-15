Врач объяснила, в каких случаях нужно проверить свой уровень железа

«При нехватке железа возникает хронически вялое состояние, человек постоянно хочет спать, его ногти и волосы становятся ломкими, возникает повышенная сухость кожи», - перечислила медик тревожные признаки, беседуя с изданием Life.

Врач Барредо сообщила в интервью, в каких случаях нужно проверить свой уровень железа. В частности, такая проверка необходима, когда возникает стойкое ощущение потери тонуса, вялость, сонливость, отсутствие энергии практически в любое время суток.Также, добавила Барредо, проверить свой уровень железа имеет смысл женщинам с обильными менструациями (особенно, если возникают какие-то из вышеперечисленных симптомов).Эндокринолог добавила, что нехватка железа нередко наблюдается у будущих матерей. В организме беременных женщин железо активно задействуется процессами формирования клеток плода. Даже если беременные употребляют достаточно железосодержащих продуктов, они все равно могут испытывать недостаток важного микроэлемента. Поэтому им также нужно проверять свой уровень железа, констатировала специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах сердечного приступа.

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