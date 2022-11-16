4 ранних признака тромба — риск внезапной смерти, если это игнорировать

"У 25% пациентов с ТГВ наступает внезапная смерть из-за распространения тромба в легкие. Но более глубокое понимание ТГВ и его ранних признаков может помочь предотвратить эту судьбу. ТГВ — это когда у вас образуется тромб в одной из вен глубоко внутри вашего тела. Свертывание крови — это естественный процесс, который предотвращает чрезмерные кровотечения, но когда они происходят в некоторых областях вашего тела, они не удаляются естественным путем", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Отек пораженного участка

Боль в ноге

Красноватая, синеватая или бледная кожа вокруг пораженной ноги

Пульсирующая или схваткообразная боль

«До 30 процентов людей с ТГВ не имеют симптомов, но иногда симптомы очень легкие и могут не вызывать беспокойства».

Сгустки крови могут быть потенциально опасными для жизни испытаниями. Особенно опасен тромбоз глубоких вен (ТГВ).ТГВ обычно возникает в бедрах или нижних частях ног, но может развиться и в другом месте. Это может быстро стать фатальным, если сгусток крови оторвется от своего местоположения и будет отправлен через кровь в легкие — это известно как легочная эмболия.Существует множество «общих и ранних симптомов тромбоза, которые могут привести к ТГВ».Эти симптомы может быть трудно обнаружить, и многие, у кого был ТГВ в прошлом, сообщали об отсутствии симптомов вообще.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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