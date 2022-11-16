Ортостатическая гипотензия может говорить о дефиците железа: как проявляется

«Низкий уровень эритроцитов у людей с железодефицитной анемией может привести к низкому кровяному давлению, что способствует возникновению ортостатической гипотензии. В ее случае давление падает, когда человек встает на ноги из положения сидя или лежа. При этом можно почувствовать головокружение или даже обморок», - объяснили врачи, как проявляется нарушение

Железо является жизненно важным питательным веществом для здоровья крови. Микроэлемент помогает производить эритроциты, которые переносят кислород по всему телу. Без надлежащего количества железа возникает анемия – количество красных кровяных клеток уменьшается, как и снижается кислородное обеспечение мозга.Одним из последствий дефицита железа является ортостатическая гипотензия, констатирует Кливлендская клиника.Помимо этого, при ортостатической гипотензии может возникать боль в области глаз, а также временно ухудшаться зрение. Специалисты отмечают: если такие симптомы ощущаются регулярно, то следует провериться на наличие железодефицитной анемии.Говорить о дефиците железа могут бледная или желтоватая кожа, одышка, боль в груди, холодные руки и ноги, нерегулярное сердцебиение, усталость.Сначала анемия может быть настолько легкой, практически незаметной, но по мере усугубления состояния симптомы ухудшаются.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные для человека состояния могут вызывать ощущение головокружения.

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