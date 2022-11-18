3 предупредительных признака в верхней части тела связаны с онкологией

94 Фото: https://pixabay.com/photos/pink-ribbon-3715346/
3 предупредительных признака в верхней части тела связаны с онкологией


Ранняя диагностика способствует выживанию при всех видах рака.


Раннее выявление рака стало одной из основных стратегий борьбы с этим заболеванием во всем мире. Исследователи попытались добиться этого, охарактеризовав симптомы заболевания на всех четырех стадиях. Три симптома наиболее последовательно связаны с раком IV стадии.

Целью исследования было конкретно изучить связь между общими симптомами рака и стадией рака при постановке диагноза.

«Доля пациентов с диагнозом рака IV стадии существенно различалась по симптомам: от одного процента для аномальной родинки до 80 процентов для опухоли на шее. Три из исследованных симптомов, припухлость на шее, боль в груди и боль в спине, были постоянно связаны с повышенными шансами рака стадии IV, независимо от того, сообщалось ли о них отдельно или в сочетании с другими симптомами. Противоположное было верно для аномальной родинки, уплотнения молочной железы, постменопаузального кровотечения и ректального кровотечения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Рак желудка: как распознать самые важные симптомы


По 12 из 20 исследованных симптомов более чем у 50% пациентов были диагностированы стадии, отличные от стадии IV. Ученые также сообщили, что по 19 из 20 оцененных симптомов более трети пациентов были диагностированы на стадиях, а не на стадии IV. Важно отметить, что не все люди с прогрессирующим раком умирают от него.

Болит спина? Врач назвала 7 причин боли в верхней части спины


Рак 4 стадии диагностируется, когда болезнь распространилась из точки своего происхождения в один другой орган. Его обычно называют вторичным или метастатическим раком, и его, как известно, трудно вылечить, потому что его трудно вывести из организма.


Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Онкология: 2 типа постоянной боли в теле связаны с раком
Онколог Воробьев: 3 симптома, связанных с неизлечимым раком
Конечные продукты гликирования связали с риском развития рака молочной железы
Теги : советы врачей, симптомы рака, онкология