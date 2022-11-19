Нутрициолог назвал вид капусты, который снижает «плохой» холестерин на 40%
Употребление в пищу овощей, богатых сульфорафаном, также связано с 13-процентным снижением риска инсульта.
Высокий уровень «плохого» холестерина в крови является одной из частых причин инсульта и сердечных заболеваний. Но вывести уровень холестерина из опасной зоны может быть непросто. Это часто требует приема лекарств, вынужденного отказа от некоторых вредных привычек или даже серьезного пересмотра образа жизни.
"Есть несколько трюков, которые могут облегчить ваши усилия, например, употребление сульфорафана. Соединение, богатое серой, которое содержится во многих листовых зеленых овощах, может привести к «значительному» снижению уровня «плохого» холестерина", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Брокколи — один из немногих продуктов, богатых сульфорафаном, что делает его отличным дополнением к антихолестериновой диете. Триглицериды являются еще одним типом жиров в крови и являются основным источником энергии, но их избыток также может увеличить риск сердечных заболеваний.
Иизвестно, что высокий уровень триглицеридов способствует риску сердечных заболеваний и других заболеваний сердца и кровеносных сосудов, а очень высокий уровень триглицеридов может вызвать серьезные заболевания, такие как панкреатит.
Исследователи также заметили, что сульфорафан улучшал функцию кровеносных сосудов кроликов. Это также уменьшило признаки воспаления в кровеносных сосудах кроликов.
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