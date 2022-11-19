Нутрициолог назвал вид капусты, который снижает «плохой» холестерин на 40%

"Есть несколько трюков, которые могут облегчить ваши усилия, например, употребление сульфорафана. Соединение, богатое серой, которое содержится во многих листовых зеленых овощах, может привести к «значительному» снижению уровня «плохого» холестерина", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Высокий уровень «плохого» холестерина в крови является одной из частых причин инсульта и сердечных заболеваний. Но вывести уровень холестерина из опасной зоны может быть непросто. Это часто требует приема лекарств, вынужденного отказа от некоторых вредных привычек или даже серьезного пересмотра образа жизни.Брокколи — один из немногих продуктов, богатых сульфорафаном, что делает его отличным дополнением к антихолестериновой диете. Триглицериды являются еще одним типом жиров в крови и являются основным источником энергии, но их избыток также может увеличить риск сердечных заболеваний.Иизвестно, что высокий уровень триглицеридов способствует риску сердечных заболеваний и других заболеваний сердца и кровеносных сосудов, а очень высокий уровень триглицеридов может вызвать серьезные заболевания, такие как панкреатит.Исследователи также заметили, что сульфорафан улучшал функцию кровеносных сосудов кроликов. Это также уменьшило признаки воспаления в кровеносных сосудах кроликов.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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