2 неожиданных напитка без сахара, которые портят ваши зубы

«Люди обычно мало думают о том, что они пьют, и о влиянии напитков на наше здоровье, особенно на наши зубы. Небрежное отношение к тому, что мы пьем, может привести к изменению цвета зубов, кариесу, гингивиту и заболеваниям пародонта. Многие вредные напитки определенно вкусны, но этот вкус имеет свою долю недостатков и рисков при регулярном употреблении», - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Кофе

«Известно, что кофе вызывает обесцвечивание зубов, а также может окрашивать зубы».

«Кофе также слегка кислый, что может способствовать разрушению эмали. Не говоря уже о том, что добавленный сахар может увеличить риск кариеса».

Молоко

«Попробуйте вместо этого пить несладкое миндальное молоко, так как в нем ноль граммов сахара, в то время как в молочном молоке 12 граммов на порцию по восемь унций».

Общеизвестно, что употребление слишком большого количества сладких напитков может оказать негативное влияние на наши зубы. Сахар увеличивает рост бактерий в зубах, которые затем стирают защитную эмаль, что приводит к кариесу. Однако это не единственный ингредиент, которого следует опасаться, когда речь идет о наших зубах.Соединение хлорогеновой кислоты в кофейном зерне может вызывать внешнее изменение цвета зубной эмали. Попробуйте пить кофе через соломинку, чтобы исключить прямой контакт с зубами, так как чрезмерное употребление кофе также может стирать эмаль и повышать чувствительность зубов.Употребление молочного молока сделает ваши зубы крепкими, но если оставить молоко на зубах в течение длительного периода времени, например, на ночь, это приведет к тому, что лактоза в молоке будет способствовать развитию кариеса. Лактоза является формой сахара.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбов.

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