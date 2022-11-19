Жировая болезнь печени: «кровавая рвота» указывает на то, что вы достигли серьезной стадии

«Портальная гипертензия и ее последствие кровотечения из варикозно расширенных вен обычно наблюдаются у людей с умеренно выраженным заболеванием печени. Могут быть и другие признаки, такие как асцит (жидкость в желудке) и энцефалопатия (нарушение работы мозга в результате нарушения функции печени)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Цирроз — это когда ваша печень покрывается рубцами из-за долговременного повреждения. Это может быть вызвано накоплением жира в печени, также известным как жировая болезнь печени, в течение длительного времени. Это может помешать вашей печени работать должным образом.Одним из последствий цирроза печени является рвота кровью, известная в медицине как кровавая рвота. Кровь поступает из разрывов вен, выходящих из печени, известных как воротная вена.Цирроз замедляет поток крови, проходящей через печень, вызывая давление на стенки кровеносных сосудов. Одна из причин этого заключается в том, что производство оксида азота «значительно снижается». Оксид азота — это вещество, которое заставляет стенки ваших кровеносных сосудов расслабляться, пропуская больше крови, что снижает кровяное давление.Стенки могут начать опухать и в конечном итоге лопнуть, что называется варикозным расширением вен.Если вас рвет кровью, вам следует немедленно отправиться в больницу, так как это требует неотложной медицинской помощи.Внутреннее кровотечение также может привести к тому, что кровь просачивается в ваш стул, придавая ему «смолистый» черный цвет.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба.

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