Жировая болезнь печени: «кровавая рвота» указывает на то, что вы достигли серьезной стадии

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Жировая болезнь печени: «кровавая рвота» указывает на то, что вы достигли серьезной стадии


Симптом является признаком того, что кровь замедляется при прохождении через поврежденную печень.


Цирроз — это когда ваша печень покрывается рубцами из-за долговременного повреждения. Это может быть вызвано накоплением жира в печени, также известным как жировая болезнь печени, в течение длительного времени. Это может помешать вашей печени работать должным образом.

Одним из последствий цирроза печени является рвота кровью, известная в медицине как кровавая рвота. Кровь поступает из разрывов вен, выходящих из печени, известных как воротная вена.


Жировая болезнь печени: «смолистый» кал сигнализирует о необратимых изменениях


Цирроз замедляет поток крови, проходящей через печень, вызывая давление на стенки кровеносных сосудов. Одна из причин этого заключается в том, что производство оксида азота «значительно снижается». Оксид азота — это вещество, которое заставляет стенки ваших кровеносных сосудов расслабляться, пропуская больше крови, что снижает кровяное давление.

Стенки могут начать опухать и в конечном итоге лопнуть, что называется варикозным расширением вен.

«Портальная гипертензия и ее последствие кровотечения из варикозно расширенных вен обычно наблюдаются у людей с умеренно выраженным заболеванием печени. Могут быть и другие признаки, такие как асцит (жидкость в желудке) и энцефалопатия (нарушение работы мозга в результате нарушения функции печени)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Если вас рвет кровью, вам следует немедленно отправиться в больницу, так как это требует неотложной медицинской помощи.


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Внутреннее кровотечение также может привести к тому, что кровь просачивается в ваш стул, придавая ему «смолистый» черный цвет.


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