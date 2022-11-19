Фарингит является «главным» признаком ковида у привитых - контрольные признаки

«Симптомы боли в горле обычно вызываются вирусами, такими как простуда, и очень редко они могут быть вызваны бактериями. Симптомами боли в горле могут быть боль при глотании, ощущение сухости и першения в горле. Это также может проявляться в виде кашля или покраснения и отека вокруг задней части горла (миндалин), что может привести к опуханию лимфатических узлов», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ковид все еще существует и может заразить людей, которые прошли вакцинацию.Ведущим симптомом заболевания является фарингит. У вакцинированных людей все еще проявляются симптомы, хотя риск тяжелого течения Covid у них был намного ниже. Фарингит, занимающий первое место среди привитых в рейтинге, также известен как сильная боль в горлеСимптом проявляется воспалением в горле из-за бактерий или вирусов.Она также объяснила, что симптом «должен исчезнуть в течение недели» и что вам «обычно не требуется лечение», поскольку он проходит сам по себе. Боль в горле проявляется в двух третях случаев ковид, наряду с рядом других симптомов.Исследователи определили боль в горле, наряду с другими симптомами, такими как головная боль, потеря обоняния, мышечные боли и кашель, как симптом COVID-19. потеря обоняния и лихорадка становятся менее распространенными в случаях ковида.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба.

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