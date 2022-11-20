Тупая боль или колющие ощущения в костях сигнализирует о раке предстательной железы

«Когда рак предстательной железы распространяется, он часто поражает близлежащие кости, что может вызывать боль и чувствительность в этих костях. Не все мужчины с раком костей испытывают боль в костях, но те, у кого она есть, могут испытывать различные симптомы. Некоторые мужчины описывают это как тупую боль или колющее ощущение, а некоторые сравнивают это с зубной болью, но в костях. В некоторых случаях состояние ухудшается при движении и делает эту область болезненной при прикосновении. Насколько интенсивна боль, она может зависеть от того, где находится пораженная кость», - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.



Ранние симптомы

Простата у мужчин представляет собой железу размером с грецкий орех, которая вырабатывает густую белую жидкость, которая смешивается со спермой для создания спермы. Он расположен под мочевым пузырем, перед прямой кишкой и окружает трубку, выводящую мочу из мочевого пузыря. Рак предстательной железы является наиболее распространенным видом рака среди мужчин, поражая примерно каждого восьмого в течение жизни.Как и при любом заболевании, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением.Врач-уролог поделился некоторыми менее известными признаками рака, на которые следует обращать внимание.Как известно многим, ранние симптомы того, что с простатой что-то не так, часто связаны с туалетом.Основные ранние признаки рака простаты связаны с мочеиспусканием. Вам может быть трудно мочиться, возникает потребность в более частом мочеиспускании (часто в ночное время), слабый поток мочи и ощущение, что мочевой пузырь не полностью пуст даже после того, как вы помочились.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.