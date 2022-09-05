Онкология: признак в ногах и спине, который указывает на запущенный рак простаты

"К главным симптомам относятся нерешительность при мочеиспускании, необходимость спешить в туалет, более частое мочеиспускание и слабое выделение мочи. Другие заметные признаки рака предстательной железы включают ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился после мочеиспускания, а также кровь в моче или сперме", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если рак распространился за пределы предстательной железы, он может вызвать боль в спине, ногах, плечах или других костях», - объясняет онколог.