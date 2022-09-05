Онкология: признак в ногах и спине, который указывает на запущенный рак простаты
Рак предстательной железы — одна из самых смертоносных форм рака. Раннее выявление симптомов любого рака может помочь лечению быть более успешным. Но в случае рака предстательной железы симптомы могут не проявляться до тех пор, пока болезнь не прогрессирует.
Рак предстательной железы является неуловимым заболеванием. Пока он не станет достаточно большим, чтобы оказывать давление на уретру, он не проявляет никаких явных признаков. Тем не менее, его можно обнаружить до появления физических признаков с помощью тестирования. Еще один способ быть в курсе болезни — знать ее симптомы.
"К главным симптомам относятся нерешительность при мочеиспускании, необходимость спешить в туалет, более частое мочеиспускание и слабое выделение мочи. Другие заметные признаки рака предстательной железы включают ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился после мочеиспускания, а также кровь в моче или сперме", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Простата представляет собой железу размером с грецкий орех, которая вырабатывает жидкость, которая смешивается со спермой в яичках, образуя сперму. Он находится между мочевым пузырем и пенисом, что означает, что он также находится в непосредственной близости от уретры. Проблемы с мочеиспусканием не всегда будут признаком рака простаты, а могут быть результатом доброкачественного увеличения простаты.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам следует посетить своего врача общей практики, который может провести пальцевое ректальное исследование и обсудить с ним возможность пройти обследование. Есть несколько признаков, которые многие люди могут не осознавать как серьезные признаки болезни, например, ощущение в бедрах.
«Если рак распространился за пределы предстательной железы, он может вызвать боль в спине, ногах, плечах или других костях», - объясняет онколог.
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