2 популярные добавки, которые «представляют риск для сердца»

«В отличие от лекарств, отпускаемых по рецепту, добавки часто продаются без доказательств того, что они работают или безопасны», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Красный дрожжевой рис

L-аргинин

«L-аргинин может привести к слишком низкому падению артериального давления, если вы уже принимаете лекарства для лечения этого состояния».

"Если принимать с разбавителями крови, у вас может быть чрезмерное кровотечение. Если вы принимаете статины, вы можете повредить мышцы, а такие лекарства от артериального давления, как варфарин, могут привести к слишком низкому падению артериального давления".

Добавки могут иметь массу преимуществ. Они могут укрепить вашу иммунную систему, снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и многое другое. Но некоторые добавки «могут представлять риск для сердца» при приеме в определенных условиях.Добавка изготовлена из дрожжей, которые растут на белом рисе. Он может быть в форме таблеток. Его часто используют для улучшения здоровья крови. Вещество в добавке под названием монаколин К вызывает снижение уровня «плохого» холестерина, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Из-за этого его часто используют в качестве статина.Но когда он используется вместе со статинами, это может быть опасно. Это может даже ухудшить состояние вашего сердца, а не улучшить его.Аминокислотная добавка является одним из химических веществ, входящих в состав оксида азота.Оксид азота вступает в реакцию со стенками ваших кровеносных сосудов и заставляет их расслабляться и открываться. В результате L-аргинин продается людям, которые хотят улучшить кровообращение и снизить уровень артериального давления. А в некоторых случаях улучшить эрекция.Люди с сердечными заболеваниями не должны его употреблять.Но, как и добавки, перечисленные выше, чесночные добавки могут иметь аналогичный эффект, когда кровяное давление падает слишком низко.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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