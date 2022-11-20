2 популярные добавки, которые «представляют риск для сердца»
Добавки могут преувеличивать действие других лекарств, которые вы принимаете, до опасного уровня.
Добавки могут иметь массу преимуществ. Они могут укрепить вашу иммунную систему, снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и многое другое. Но некоторые добавки «могут представлять риск для сердца» при приеме в определенных условиях.
«В отличие от лекарств, отпускаемых по рецепту, добавки часто продаются без доказательств того, что они работают или безопасны», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Красный дрожжевой рис
Добавка изготовлена из дрожжей, которые растут на белом рисе. Он может быть в форме таблеток. Его часто используют для улучшения здоровья крови. Вещество в добавке под названием монаколин К вызывает снижение уровня «плохого» холестерина, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Из-за этого его часто используют в качестве статина.
Но когда он используется вместе со статинами, это может быть опасно. Это может даже ухудшить состояние вашего сердца, а не улучшить его.
L-аргинин
Аминокислотная добавка является одним из химических веществ, входящих в состав оксида азота.
Оксид азота вступает в реакцию со стенками ваших кровеносных сосудов и заставляет их расслабляться и открываться. В результате L-аргинин продается людям, которые хотят улучшить кровообращение и снизить уровень артериального давления. А в некоторых случаях улучшить эрекция.
Люди с сердечными заболеваниями не должны его употреблять.
«L-аргинин может привести к слишком низкому падению артериального давления, если вы уже принимаете лекарства для лечения этого состояния».
Но, как и добавки, перечисленные выше, чесночные добавки могут иметь аналогичный эффект, когда кровяное давление падает слишком низко.
"Если принимать с разбавителями крови, у вас может быть чрезмерное кровотечение. Если вы принимаете статины, вы можете повредить мышцы, а такие лекарства от артериального давления, как варфарин, могут привести к слишком низкому падению артериального давления".
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