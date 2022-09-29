Нутрициолог Строков: гуаровая камедь снижает уровень плохого холестерина на 20%

"Гуаровая камедь — это пищевая добавка, которая широко используется в качестве загустителя в продуктах переработки. Его загущающая способность частично обусловлена содержанием растворимой клетчатки, которая поглощает воду и превращается в гелеобразную консистенцию, позволяя продуктам связываться", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.





"Это говорит о том, что он может обеспечивать защиту от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и действовать как терапевтическое средство для снижения веса. Спрос на гуаровую камедь резко растет, согласно отчету".