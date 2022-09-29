Нутрициолог Строков: гуаровая камедь снижает уровень плохого холестерина на 20%
Появляется все больше доказательств того, что гелеобразующие волокна в пищевой добавке могут быть полезны для профилактики диабета и других сердечно-сосудистых осложнений.
Число людей с диагностированным высоким уровнем холестерина во всем мире растет с головокружительной скоростью. Хотя для решения этой проблемы было разработано несколько интервенционных стратегий, наиболее практичным подходом остается контроль потребления пищи. Исследования показывают, что добавление в пищу гуаровой камеди может значительно снизить маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень холестерина.
"Гуаровая камедь — это пищевая добавка, которая широко используется в качестве загустителя в продуктах переработки. Его загущающая способность частично обусловлена содержанием растворимой клетчатки, которая поглощает воду и превращается в гелеобразную консистенцию, позволяя продуктам связываться", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Эти гелеобразующие волокна также могут нормализовать влажность стула, поглощая лишнюю жидкость у людей с диареей и сортируя стул у людей с запорами. Исследование показало, что при приеме в качестве пищевой добавки гуаровая камедь резко снижает уровень холестерина в плазме. Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снизился на 20 процентов, в то время как в группе плацебо изменений не наблюдалось.
"Это говорит о том, что он может обеспечивать защиту от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и действовать как терапевтическое средство для снижения веса. Спрос на гуаровую камедь резко растет, согласно отчету".
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