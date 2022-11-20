Дефицит железа можно определить по тяге к несъедобным веществам

"Был описал случай с 16-летней девочкой, которая необычно полюбила запах почвы и употребление пакетов со льдом, а затем жевание мела. Пациентка была необычно бледной, у него часто шла кровь из носа, но в анамнезе не было кровотечений из десен, легких синяков или семейных нарушений свертываемости крови. Низкий уровень гемоглобина подтвердил, что у нее анемия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Пикацизм — это расстройство пищевого поведения, характеризующееся необычной тягой к несъедобным веществам. Состояние описывалось в медицинских журналах на протяжении веков, часто в связи с дефицитом железа. Однако механизмы, лежащие в основе этой связи, остаются неясными.Пикацизм может быть важным признаком дефицита железа, который никогда нельзя игнорировать. Это основано на значительном количестве отчетов, описывающих загадочное состояние детей и молодых женщин с железодефицитной анемией.Остается неясным, почему пациент отдает предпочтение некалорийным продуктам, не обладающим обезболивающими свойствами, например, резиновым жгутам.Растет интерес к роли дефицита железа в пикацизме, и многие врачи утверждают, что это симптом расстройства пищевого поведения, а не причина. Однако некоторые случаи говорят об обратном. Кровопотеря, которая происходит до появления пикацизма, свидетельствует о существовавшем ранее дефиците железа, поскольку кровотечение является основным признаком состояния.Ранее МедикФорум писал о вреде солью.

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