«Атаксия» во время ходьбы сигнализирует о необратимом дефиците B12

«Если неврологические проблемы действительно развиваются, они могут быть необратимыми. Дефицит витамина B12 может вызвать потерю физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой. Другие неврологические симптомы дефицита витамина B12, которые можно обнаружить, включают мурашки по коже и потерю памяти. Люди также могут обнаружить, что их зрение начинает ухудшаться, а в некоторых случаях они испытывают онемение или покалывание в ногах.», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Витамин B12 помогает вашему телу создавать и поддерживать клетки мозга. Это связано с созданием веществ, которые помогают тканям вашего мозга общаться. Низкий уровень вещества может привести к некоторым неприятным последствиям, которые иногда являются «необратимыми». Одним из таких более тяжелых последствий является «потеря» физических способностей, известная как атаксия.Витаминно-дефицитная анемия может развиваться «медленно» в течение месяцев или даже лет. Признаки могут быть «незаметными», но становятся более интенсивными по мере «усугубления дефицита».Большинство случаев витамина B12 легко поддаются лечению, но осложнения могут «иногда развиваться», если у вас был дефицит в течение длительного времени.Эти осложнения часто возникают как неврологические расстройства — проблемы с тем, как нервы вокруг вашего тела взаимодействуют.Дефицит витамина B12 также связан с возникновением психических расстройств, включая депрессию, тревогу и шизофрению.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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