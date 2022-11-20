«Атаксия» во время ходьбы сигнализирует о необратимом дефиците B12
Люди с дефицитом витамина B12 также сообщают о потере памяти и проблемах со зрением.
Витамин B12 помогает вашему телу создавать и поддерживать клетки мозга. Это связано с созданием веществ, которые помогают тканям вашего мозга общаться. Низкий уровень вещества может привести к некоторым неприятным последствиям, которые иногда являются «необратимыми». Одним из таких более тяжелых последствий является «потеря» физических способностей, известная как атаксия.
Витаминно-дефицитная анемия может развиваться «медленно» в течение месяцев или даже лет. Признаки могут быть «незаметными», но становятся более интенсивными по мере «усугубления дефицита».
Большинство случаев витамина B12 легко поддаются лечению, но осложнения могут «иногда развиваться», если у вас был дефицит в течение длительного времени.
Эти осложнения часто возникают как неврологические расстройства — проблемы с тем, как нервы вокруг вашего тела взаимодействуют.
«Если неврологические проблемы действительно развиваются, они могут быть необратимыми. Дефицит витамина B12 может вызвать потерю физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой. Другие неврологические симптомы дефицита витамина B12, которые можно обнаружить, включают мурашки по коже и потерю памяти. Люди также могут обнаружить, что их зрение начинает ухудшаться, а в некоторых случаях они испытывают онемение или покалывание в ногах.», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Дефицит витамина B12 также связан с возникновением психических расстройств, включая депрессию, тревогу и шизофрению.
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