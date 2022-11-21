10 симптомов сердечного приступа, которые появляются я за месяцы до смерти

233 Фото: https://pixabay.com/photos/heart-attack-illness-health-7479253/
10 симптомов сердечного приступа, которые появляются я за месяцы до смерти


Инфаркт миокарда появляется «внезапно», но основные процессы могут начаться месяцы или годы назад.


Сердечный приступ может шокировать вас и вашу семью. Иногда кажется, что он появляется из ниоткуда, если он проявляет всего несколько симптомов, таких как боль в груди. Есть тонкие признаки, которые можно обнаружить за несколько месяцев или даже больше до того, как произойдет событие.

"Большинство сердечных приступов имеют несколько типичные симптомы. Эти типичные симптомы включают стенокардию (боль в груди), учащенное сердцебиение, одышку и холодный пот. У вас может быть шесть «нетипичных симптомов». К ним относятся усталость, смутное чувство беспокойства, дискомфорт, боль в животе, боль в спине и общее снижение выносливости", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Некоторые люди, объясняет он, имеют любую из этих групп симптомов «за месяцы» или «даже дольше до сердечного приступа».


Симптомы сердечного приступа: когда зубная боль - признак смертельного состояния


Сердечные приступы случаются, когда кровь, снабжающая ваше сердце, «внезапно» прекращается. Но симптомы могут проявиться задолго до внезапной закупорки, потому что сердечным приступам часто — но не всегда — предшествует ишемическая болезнь сердца.

В этой ситуации артерия со временем сужается. Когда артерия сужается более чем на 70 процентов, у человека раньше времени начинают появляться настораживающие симптомы, особенно при физической нагрузке.


Сердечный приступ: 5 нетипичных симптомов, которые могут проявиться «за месяцы»


Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Варфоломеев: стенокардия появляется «за несколько месяцев» до сердечного приступа
Сердечный приступ: 9 симптомов, возникающих за несколько месяцев до него
Кардиолог Варфоломеев: «начало» сердечного приступа может произойти за «недели» до инфаркта
Теги : симптомы сердечного приступа, инфаркт, советы врачей