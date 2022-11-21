10 симптомов сердечного приступа, которые появляются я за месяцы до смерти

"Большинство сердечных приступов имеют несколько типичные симптомы. Эти типичные симптомы включают стенокардию (боль в груди), учащенное сердцебиение, одышку и холодный пот. У вас может быть шесть «нетипичных симптомов». К ним относятся усталость, смутное чувство беспокойства, дискомфорт, боль в животе, боль в спине и общее снижение выносливости", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердечный приступ может шокировать вас и вашу семью. Иногда кажется, что он появляется из ниоткуда, если он проявляет всего несколько симптомов, таких как боль в груди. Есть тонкие признаки, которые можно обнаружить за несколько месяцев или даже больше до того, как произойдет событие.Некоторые люди, объясняет он, имеют любую из этих групп симптомов «за месяцы» или «даже дольше до сердечного приступа».Сердечные приступы случаются, когда кровь, снабжающая ваше сердце, «внезапно» прекращается. Но симптомы могут проявиться задолго до внезапной закупорки, потому что сердечным приступам часто — но не всегда — предшествует ишемическая болезнь сердца.В этой ситуации артерия со временем сужается. Когда артерия сужается более чем на 70 процентов, у человека раньше времени начинают появляться настораживающие симптомы, особенно при физической нагрузке.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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