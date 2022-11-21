Между обычным заболеванием глаз и болезнями сердца есть связь

"Исследование обнаружило тесную связь между определенной формой возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД) и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно впервые определило, какие типы сердечно-сосудистых заболеваний связаны с заболеванием глаз. Пациенты с этим заболеванием также, вероятно, имели основное повреждение сердца, прогрессирующее заболевание клапанов или заболевание сонных артерий. Эти осложнения тесно связаны с тяжелыми сердечными событиями, такими как сердечные приступы и инсульты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Исследователи считают, что глаза содержат важные ключи к нескольким аспектам здоровья человека, связанным с сосудистой системой. Это связано с тем, что расположение кровеносных сосудов в задней части глаза тесно связано со здоровьем сердца. Согласно новым научным данным, любое повреждение этой сложной системы может отражать повреждение жизненно важных органов.Научные данные показывают, что этих осложнений можно было бы избежать, если бы меры были приняты достаточно рано, чтобы сохранить зрение человека. Это исследование является первой прочной связью между основной причиной слепоты и сердечными заболеваниями, основной причиной смерти во всем мире.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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