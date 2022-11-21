«Ишемический инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга. При геморрагическом происходит кровоизлияние в мозг или его оболочки», - уточнила Давыдова, беседуя с «Газетой.Ru».

«Если у вас обнаружат начальную стадию артериальной гипертензии, нужно обратиться к кардиологу и начать лечение – это снизит риск геморрагического инсульта», - подчеркнула медик.

«УЗИ сосудов шеи и сердца, анализ крови на нужные показатели и следование назначениям доктора», - перечислила эксперт меры профилактики.

Врач-кардиолог напомнила в интервью о существовании двух типов инсульта – ишемическом и геморрагическом.Специалист отметила, что геморрагический инсульт может поражать не только пожилых людей. Его ключевым провоцирующим фактором является неконтролируемый рост давления. Нередко геморрагический инсульт становится результатом гипертонического криза, также к нему ведут патологические изменения сосудов, нарушения свертывания крови.Кардиолог Давыдова назвала главное условие для защиты от инсульта данного типа – это контроль кровяного давления, знание его показателей.Что касается ишемического инсульта, Анна Давыдова отметила: его вероятность возрастает в пожилом возрасте или при имеющихся заболеваниях сердца. Главным условием для защиты от инсульта этого типа медик считает профилактические проверки у кардиолога.Ранее портал MedikForum.ru писал о негативном воздействии соли на сосуды и сердце.

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