Врач Гинзбург прокомментировал связь поедаемой соли с состоянием сердца

«Если регулярно досаливать блюда или есть пищу с избыточным содержанием натрия, возрастает риск развития проблем с мочевыделительной системой, гипертонии, болезней сердца», - уточнил эксперт, беседуя с «Вечерней Москвой».

«Здоровым людям лучше совсем отказаться от досаливания пищи», - резюмировал диетолог.

Врач Гинзбург сообщил в интервью, что соль не является абсолютно вредной. Людям, страдающим гипотонией (постоянно низкое артериальное давлении), а также хронической недостаточностью надпочечников, соль полезна для поддержания хорошего самочувствия и рекомендуется к употреблению в довольно высоких дозах.Но в отсутствие этих проблем количество поедаемой соли должно строго контролироваться, подчеркнул Михаил Гинзбург. Специалист призвал здоровых людей отказаться от привычки досаливать пищу. Диетолог констатировал, что рацион с чрезмерным содержанием натрия негативно сказывается на организме, и прокомментировал связь поедаемой соли с состоянием сердцаГинзбург добавил, что из-за специфического негативного влияния соли на сосудистые стенки не только повышается давление, но и возрастает чувствительность сосудов к стрессу. При этом общий уровень стресса в организме тоже увеличивается. На фоне этих процессов могут возникать неблагополучные физические реакции, включая головные боли, учащенное сердцебиение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему практически невозможно полностью отказаться от соли.

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