Клинический случай: женщина боролась с коварным дефицитом B12 из-за приема лекарства от изжоги

«У женщины появились болезненные ощущения жжения в верхней части туловища, симметричные числа и покалывание на руках и ногах, прогрессирующие в течение пяти лет. Эти симптомы начались с периодических ощущений жжения в лопатках и грудных областях верхней части туловища, которые прогрессировали до онемения и парестезии верхних и нижних конечностей соответственно», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"Пациентка принимала омепразол в течение четырех лет по поводу рецидивирующей диспепсии, которая, как известно, препятствует всасыванию витамина B12 из пищи".

Возможно, наиболее известная функция B12 связана с его ролью в развитии эритроцитов. Вторая важная функция питательного вещества, которая менее понятна, — это его участие в развитии нервных клеток.Это связано с тем, что миелиновая оболочка, защитное вещество, покрывающее нервы, менее успешно формируется без B12. Это может сделать нервы уязвимыми для повреждения, вызывая натиск симптомов, известных как периферическая невропатия.Это был главный симптом, от которого страдала 28-летняя женщина, после того, как лекарство от изжоги привело к резкому падению уровня B12.Периферическая невропатия пациента также была связана с легкой слабостью в конечностях, бессонницей, раздражительностью и запорами.Один любопытный аспект дела 28-летней девушки заключается в том, что в ее отчете говорится, что она регулярно еженедельно ела мясо.Во всем мире распространенной причиной дефицита B12 является отсутствие внутренних факторов, что часто встречается у пожилых людей. Однако наиболее вероятной причиной дефицита у молодого пациента в этом случае была мальабсорбция B12.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.