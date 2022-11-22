Гинеколог прокомментировала связь женских болезней с сидением на холодном

«Застудить матку, яичники или мочевой пузырь невозможно», - подчеркнула Соколовская, беседуя с изданием «Лайф».

«Если уже имеется хронический генитальный герпес, цистит или воспаление органов малого таза, то в этом случае после сидения на холодном есть риск обострения». – уточнила Анастасия Соколовская.

Гинеколог Анастасия Соколовская прокомментировала в интервью возможность появления женских болезней после сидения на холодно поверхности. Медик констатировала: если женщина здорова, то с таким переохлаждением ее организм легко справится, только лишь от сидения на холодном болезни не появятся.Гинеколог объяснила, что цистит или другие болезни органов таза возникают только когда в организм проникает их возбудитель – бактерия или вирус. Если такое инфицирование уже произошло в прошлом, и инфекция приняла форму «дремлющего» процесса в организме, то переохлаждение может стать причиной ее обострения, если из-за холода снизилась защитная функция иммунной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует есть селедку.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.