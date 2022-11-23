Тонкие признаки деменции проявляются за 18 лет до постановки диагноза

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Тонкие признаки деменции проявляются за 18 лет до постановки диагноза


Научные данные расширяют возможности раннего вмешательства для тех, кто подвержен риску развития деменции.


Страх перед деменцией вырисовывается в умах многих, но даже больные могут продлить качество своей жизни благодаря ранней диагностике. Согласно одному исследованию, когнитивный дефицит может проявиться уже за 18 лет до постановки диагноза. Если изменения в мышлении и памяти человека обнаруживаются быстро, тяжесть симптомов деменции может быть отсрочена.

В результате исследования 2000 человек, которые прошли серию тестов, оценивающих их память и навыки мышления. В течение периода последующего наблюдения из 18 слез исследователи установили, что низкий балл по когнитивному тесту был связан с 85-процентным повышением риска деменции в будущем.


«Незаметные» симптомы деменции могут проявиться за 18 лет до постановки диагноза


"Деменция часто вызывает изменения в мозге за годы до того, как симптомы станут очевидными. «Это исследование показывает, что могут быть тонкие признаки болезни Альцгеймера в мышлении и памяти за 18 лет до постановки официального диагноза. Это может означать, что существует долгое окно возможностей для лечения, в котором мы могли бы однажды остановить или замедлить деменцию", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хотя эти тесты не могут точно предсказать, у кого разовьется деменция, они потенциально могут быть использованы для выявления людей из группы риска. Полученные данные являются убедительным доводом в пользу того, что даже малейшие изменения в памяти и мышлении должны быть исследованы здоровым врачом.


Деменция: «тонкие признаки» деменции, которые могут появиться за два десятилетия до диагноза


Ранние признаки деменции, влияющие на мышление, как правило, включают:
  • Медлительность мысли
  • Сложность планирования
  • Проблемы с пониманием
  • Проблемы с концентрацией
Симптомы, специфичные для памяти, могут включать:
  • Повторяющиеся вопросы
  • Регулярное забвение недавних событий, имен и лиц
  • Сложно подобрать нужные слова
  • Спутанность сознания в незнакомой обстановке

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«Незаметные» симптомы деменции могут проявиться за 18 лет до постановки диагноза
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