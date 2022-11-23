Тонкие признаки деменции проявляются за 18 лет до постановки диагноза

"Деменция часто вызывает изменения в мозге за годы до того, как симптомы станут очевидными. «Это исследование показывает, что могут быть тонкие признаки болезни Альцгеймера в мышлении и памяти за 18 лет до постановки официального диагноза. Это может означать, что существует долгое окно возможностей для лечения, в котором мы могли бы однажды остановить или замедлить деменцию", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Медлительность мысли

Сложность планирования

Проблемы с пониманием

Проблемы с концентрацией

Повторяющиеся вопросы

Регулярное забвение недавних событий, имен и лиц

Сложно подобрать нужные слова

Спутанность сознания в незнакомой обстановке

Страх перед деменцией вырисовывается в умах многих, но даже больные могут продлить качество своей жизни благодаря ранней диагностике. Согласно одному исследованию, когнитивный дефицит может проявиться уже за 18 лет до постановки диагноза. Если изменения в мышлении и памяти человека обнаруживаются быстро, тяжесть симптомов деменции может быть отсрочена.В результате исследования 2000 человек, которые прошли серию тестов, оценивающих их память и навыки мышления. В течение периода последующего наблюдения из 18 слез исследователи установили, что низкий балл по когнитивному тесту был связан с 85-процентным повышением риска деменции в будущем.Хотя эти тесты не могут точно предсказать, у кого разовьется деменция, они потенциально могут быть использованы для выявления людей из группы риска. Полученные данные являются убедительным доводом в пользу того, что даже малейшие изменения в памяти и мышлении должны быть исследованы здоровым врачом.Ранее МедикФорум писал о пользе полоскания горла.

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