Мед снижает высокий уровень холестерина и сахара в крови - нутрициолог Строков

"Нет никаких сомнений в том, что этих двух виновников нужно держать под контролем, но исследователи были поражены тем, что мед, наполненный сахаром, может справиться с этой задачей", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Среди экспертов в области общественного здравоохранения и питания давно бытует мнение, что сахар — это сахар. Эти результаты показывают, что это не так, и они должны приостановить определение меда как свободного или добавленного сахара в диетических рекомендациях».

Снизить уровень может быть так же просто, как насладиться сладким медом. Обладая сладким вкусом и бархатистой текстурой, мед предлагает больше, чем просто приятное дополнение к вашим напиткам и блюдам.Высокий уровень холестерина может увеличить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечные заболевания, диабетики, которые не лечат высокий уровень сахара в крови, рискуют необратимым повреждением нервов и проблемами со зрением.Команда пришла к этому неожиданному выводу после анализа более 18 контролируемых испытаний, в которых участвовало 1100 человек. Мёд последовательно оказывал либо нейтральное, либо благотворное воздействие, в зависимости от обработки, цветочного источника и количества.Ранее МедикФорум писал о пользе полоскания горла.

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