90% пациентов с ЗПА, имеют большое количество бляшек в венах - признаки

«Более 90 процентов пациентов с симптомами или признаками, указывающими на заболевание периферических артерий, имеют атеросклеротическое заболевание сосудов. Однако на стадиях развития ЗПА симптомы проявляются редко, поэтому понимание градиента симптомов может помочь врачам оценить степень повреждения сосудов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Стабильный кровоток имеет решающее значение для функционирования органов, поскольку для эффективной работы они в значительной степени зависят от постоянного снабжения кислородом. К сожалению, у значительного числа людей в артериях имеется нездоровое количество бляшек, что является серьезным препятствием для кровотока. По мере утолщения этой бляшки симптомы могут проявляться в шесть различных стадий.Заболевание периферических артерий обычно описывает проблемы с кровотоком в артериях нижних конечностей.Поражение артерий является ключевым проявлением атеросклероза, которое может развиваться в течение десятилетий. Ранняя диагностика благоприятна, так как быстрое начало изменения образа жизни может значительно изменить прогноз.Стадия 0 — БессимптомнаяСтадия 1 — Легкая хромотаСтадия 2 — Умеренная хромотаСтадия 3 — Тяжелая хромотаСтадия 4 — Боль в покоеСтадия 5 — Ишемическое изъязвление, не превышающее язвы до пальцев стопыСтадия 6 - Тяжелые ишемические язвы откровенной гангреныТяжесть перемежающейся хромоты обычно описывается с точки зрения «расстояния хромоты», основанного на ходьбе в повседневной жизни. Люди с тяжелой хромотой, как правило, не могут пройти стандартную пятиминутную прогулку на беговой дорожке.Эти люди часто описывают появление симптомов в течение нескольких минут после ходьбы, которые заставляют их остановиться, что приводит к значительной инвалидности. Функциональное тестирование у этих людей часто выявляет широкий спектр нарушений силы в нижних конечностях, что впоследствии влияет на равновесие.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.