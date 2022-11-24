90% пациентов с ЗПА, имеют большое количество бляшек в венах - признаки
Заболевания артерий являются наиболее важным фактором риска тяжелых сердечных событий.
Стабильный кровоток имеет решающее значение для функционирования органов, поскольку для эффективной работы они в значительной степени зависят от постоянного снабжения кислородом. К сожалению, у значительного числа людей в артериях имеется нездоровое количество бляшек, что является серьезным препятствием для кровотока. По мере утолщения этой бляшки симптомы могут проявляться в шесть различных стадий.
Заболевание периферических артерий обычно описывает проблемы с кровотоком в артериях нижних конечностей.
Поражение артерий является ключевым проявлением атеросклероза, которое может развиваться в течение десятилетий. Ранняя диагностика благоприятна, так как быстрое начало изменения образа жизни может значительно изменить прогноз.
«Более 90 процентов пациентов с симптомами или признаками, указывающими на заболевание периферических артерий, имеют атеросклеротическое заболевание сосудов. Однако на стадиях развития ЗПА симптомы проявляются редко, поэтому понимание градиента симптомов может помочь врачам оценить степень повреждения сосудов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Семь стадий заболевания периферических артерий:
Стадия 0 — Бессимптомная
Стадия 1 — Легкая хромота
Стадия 2 — Умеренная хромота
Стадия 3 — Тяжелая хромота
Стадия 4 — Боль в покое
Стадия 5 — Ишемическое изъязвление, не превышающее язвы до пальцев стопы
Стадия 6 - Тяжелые ишемические язвы откровенной гангрены
Тяжесть перемежающейся хромоты обычно описывается с точки зрения «расстояния хромоты», основанного на ходьбе в повседневной жизни. Люди с тяжелой хромотой, как правило, не могут пройти стандартную пятиминутную прогулку на беговой дорожке.
Эти люди часто описывают появление симптомов в течение нескольких минут после ходьбы, которые заставляют их остановиться, что приводит к значительной инвалидности. Функциональное тестирование у этих людей часто выявляет широкий спектр нарушений силы в нижних конечностях, что впоследствии влияет на равновесие.
Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий