Кардиолог Аскаров объяснил, когда нужно лечить высокое давление

«Про гипертонию говорят, когда давление повышено стабильно или регулярно, два-три раза в неделю, поднимается до цифр 140 на 90 мм рт. ст. и выше», - сообщил кардиолог Аскаров сайту «Аргументы и Факты».

«Сделать ЭКГ и обратиться к врачу необходимо, если давление повышается регулярно».