3 признака на ваших ногах, которые сигнализируют о «плохом кровообращении» из-за высокого давления

"Одним из симптомов, который может развиться, являются холодные ноги. Это может быть связано с холодными руками. Красные или синие пальцы на ногах, покалывание в ступнях и неожиданное выпадение волос на ногах могут указывать на проблемы с кровообращением", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Как высокое кровяное давление может вызвать ЗПА?

Высокое давление обычно не вызывает каких-либо заметных симптомов. Но когда это происходит, это может означать, что кровеносные сосуды вокруг вашего тела были повреждены. Многие из этих симптомов проявляются в нижней части тела, в том числе в ногах.Когда ваше кровяное давление становится слишком высоким, это может привести к повреждению мелких артерий в ногах и ступнях. Это вызывает нарушение кровообращения в нижней части тела, что может вызвать некоторые необычные симптомы.Хотя ЗПА не обязательно опасна для жизни, тот же процесс, который вызывает ЗПА, может привести к более тяжелым состояниям, включая сердечную недостаточность или сердечный приступ.ЗПА может быть признаком жесткости артерий вокруг тела. Высокое кровяное давление может повредить ваши артерии, сделав их менее эластичными.Если это так, то ЗПА может быть признаком высокого риска сердечного приступа или сердечной недостаточности. Исследователи обнаружили, что ригидность артерий увеличивает вероятность обоих этих событий.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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