Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака закупорки артерий в ногах — «не доставляется достаточно крови»
Три «постоянных» признака в ваших ногах могут сигнализировать о том, что высокий уровень холестерина блокирует доставку достаточного количества крови к вашим конечностям.
Холестерин — это воскообразное вещество, которое содержится в вашей крови. Ваше тело нуждается в холестерине для построения здоровых клеток, но высокий уровень холестерина может привести к закупорке артерий, в результате чего через них будет проходить меньше крови. Одним из проявлений этого является заболевание периферических артерий (ЗПА).
Симптомы ЗПА — состояния, вызванного накоплением жировых отложений, таких как холестерин, внутри артерий — часто концентрируются на ногах.
«Когда кровоток ухудшается, организм не может доставлять достаточное количество крови, питательных веществ и кислорода к коже и мягким тканям. Обычно это происходит в ступнях, так как они находятся дальше всего от сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.Признаки включают:
- Боль
- Язвы
- Гангрена
"Это критическая ишемия конечностей, и для спасения ноги необходимо быстрое лечение", - добавляет врач.
Другие симптомы ЗПА могут включать:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти
- Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
- Мышцы ног сокращаются (истощаются)
Как снизить риск
"Сдерживание высокого уровня холестерина является лучшим буфером против ЗПА и других осложнений, связанных с холестерином, таких как сердечный приступ"., - советует кардиолог.
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