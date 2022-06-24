Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака закупорки артерий в ногах — «не доставляется достаточно крови»

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Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака закупорки артерий в ногах — «не доставляется достаточно крови»

Три «постоянных» признака в ваших ногах могут сигнализировать о том, что высокий уровень холестерина блокирует доставку достаточного количества крови к вашим конечностям.

Холестерин — это воскообразное вещество, которое содержится в вашей крови. Ваше тело нуждается в холестерине для построения здоровых клеток, но высокий уровень холестерина может привести к закупорке артерий, в результате чего через них будет проходить меньше крови. Одним из проявлений этого является заболевание периферических артерий (ЗПА).

Симптомы в ногах, которые указывают на опасно высокий уровень холестерина

Симптомы ЗПА — состояния, вызванного накоплением жировых отложений, таких как холестерин, внутри артерий — часто концентрируются на ногах.

«Когда кровоток ухудшается, организм не может доставлять достаточное количество крови, питательных веществ и кислорода к коже и мягким тканям. Обычно это происходит в ступнях, так как они находятся дальше всего от сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Признаки включают:
  • Боль
  • Язвы
  • Гангрена
"Это критическая ишемия конечностей, и для спасения ноги необходимо быстрое лечение", - добавляет врач.

Другие симптомы ЗПА могут включать:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Ломкие, медленно растущие ногти
  • Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
  • Блестящая кожа
  • У мужчин эректильная дисфункция
  • Мышцы ног сокращаются (истощаются)

Как снизить риск


"Сдерживание высокого уровня холестерина является лучшим буфером против ЗПА и других осложнений, связанных с холестерином, таких как сердечный приступ"., - советует кардиолог.

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