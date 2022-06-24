Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака закупорки артерий в ногах — «не доставляется достаточно крови»

«Когда кровоток ухудшается, организм не может доставлять достаточное количество крови, питательных веществ и кислорода к коже и мягким тканям. Обычно это происходит в ступнях, так как они находятся дальше всего от сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

Боль

Язвы

Гангрена

"Это критическая ишемия конечностей, и для спасения ноги необходимо быстрое лечение", - добавляет врач.

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

У мужчин эректильная дисфункция

Мышцы ног сокращаются (истощаются)

Как снизить риск

"Сдерживание высокого уровня холестерина является лучшим буфером против ЗПА и других осложнений, связанных с холестерином, таких как сердечный приступ"., - советует кардиолог.