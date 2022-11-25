Оливковое масло, шоколад и портвейн - продукты, которыми наслаждалась старейшая женщина в мире

«Когда ее спросили, в чем ее секрет долгой жизни, она ответила оливковым маслом, портвейном и шоколадом, даже отказавшись от курения в возрасте 120 лет. Так что же такого особенного в тех ингредиентах, которыми поделилась Жанна, что может быть секретом долголетия?», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Оливковое масло

«От одной до двух столовых ложек в день достаточно, чтобы потреблять и вести здоровый образ жизни».

Шоколад

"Кроме того, темный шоколад, в частности, играет особую роль для вашего здоровья, поскольку он богат минералами, такими как железо, магний и цинк. Однако шоколад следует употреблять в умеренных количествах, так как слишком много может вызвать ожирение и сердечно-сосудистые заболевания".

Портвейн

«Употребления одного маленького бокала для женщины и двух маленьких стаканов для мужчины более чем достаточно, так как портвейн может быть довольно крепким и немного более злобным, чем другие вина», - объясняет Пономарева.

Когда дело доходит до долголетия, широко признано, что здоровое питание является одним из способов добиться этого. Для этого многие рассматривают возможность увеличения количества фруктов и овощей и отказа от продуктов с высоким содержанием жира и сахара. Тем не менее, старейшая женщина в мире рассказала, что ей нравятся три блюда и напитки, которых вы, возможно, не ожидаете.Перед смертью Жанна призналась, что регулярно употреблялаОливковое масло очень хорошо известно своими полезными жирами и помогает уменьшить состояние здоровья и болезни. Оно наполнено антиоксидантами, которые считаются более полезными жирами, основным заменителем которых являются мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК).В сочетании с оливковым маслом шоколад содержит антиоксиданты, а также антоцианы и фенольные кислоты, которые играют роль в улучшении работы мозга, защите клеток от воспаления и укреплении иммунной системы.Рекомендуется пить в умеренных количествах, так как слишком много алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и зависимость.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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