«Больные, тяжелые» ноги сигнализирует о плохом кровообращении и смертельной болезни сердца

«Нагрузка на сердце возникает, когда поток богатой кислородом крови блокируется или уменьшается, что может подвергнуть вас риску сердечных приступов, стенокардии и даже сердечной недостаточности. Кровообращение является ключом к поддержанию оптимального здоровья — оно обеспечивает непрерывный поток крови и кислорода через тело, позволяя каждому органу функционировать должным образом», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Проблемы с кровотоком также могут вызывать опухание и расширение вен. Варикозное расширение вен — это состояние, которое вызывает дискомфорт, такой как боль, тяжесть и дискомфорт в ногах, мышечные судороги, особенно ночью, и сухая, зудящая тонкая кожа над пораженным участком».

Как снизить риск варикоза

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом, возникающим, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Если какое-либо из этих заболеваний не лечить, они могут оказать разрушительное воздействие на организм.Плохое кровообращение является одним из ключевых признаков потенциальных проблем с сердцем.Из-за них ноги могут чувствовать себядобавляет врач.Варикозное расширение вен является одним из признаков проблем с кровотоком.Постоянное стояние или сидение в течение длительного времени может ухудшить состояние, поэтому старайтесь передвигаться каждые 30 минут, делая регулярные перерывы и меняя положение.Один из ключевых способов улучшить состояние, поэтому необходимы регулярные физические упражнения. Компрессионные носки могут творить чудеса, и они предназначены не только для использования в самолете, попробуйте носить их весь день. Они сжимают ноги, что помогает венам и мышцам ног более эффективно циркулировать кровь.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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