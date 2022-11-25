«Больные, тяжелые» ноги сигнализирует о плохом кровообращении и смертельной болезни сердца

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«Больные, тяжелые» ноги сигнализирует о плохом кровообращении и смертельной болезни сердца


Плохое кровообращение также может быть признаком заболевания периферических артерий, которое может привести к ишемической болезни сердца.


Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом, возникающим, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Если какое-либо из этих заболеваний не лечить, они могут оказать разрушительное воздействие на организм.

Плохое кровообращение является одним из ключевых признаков потенциальных проблем с сердцем.

«Нагрузка на сердце возникает, когда поток богатой кислородом крови блокируется или уменьшается, что может подвергнуть вас риску сердечных приступов, стенокардии и даже сердечной недостаточности. Кровообращение является ключом к поддержанию оптимального здоровья — оно обеспечивает непрерывный поток крови и кислорода через тело, позволяя каждому органу функционировать должным образом», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Из-за них ноги могут чувствовать себя «больными», «тяжелыми» и «неудобными», добавляет врач.

«Проблемы с кровотоком также могут вызывать опухание и расширение вен. Варикозное расширение вен — это состояние, которое вызывает дискомфорт, такой как боль, тяжесть и дискомфорт в ногах, мышечные судороги, особенно ночью, и сухая, зудящая тонкая кожа над пораженным участком».


Варикозное расширение вен является одним из признаков проблем с кровотоком.

Как снизить риск варикоза


Постоянное стояние или сидение в течение длительного времени может ухудшить состояние, поэтому старайтесь передвигаться каждые 30 минут, делая регулярные перерывы и меняя положение.


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Один из ключевых способов улучшить состояние, поэтому необходимы регулярные физические упражнения. Компрессионные носки могут творить чудеса, и они предназначены не только для использования в самолете, попробуйте носить их весь день. Они сжимают ноги, что помогает венам и мышцам ног более эффективно циркулировать кровь.


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