Кардиолог Варфоломеев: соленые блюда сужают кровеносные сосуды через 30 минут после употребления
Прием пищи, содержащей стандартное количество соли, может «значительно» уменьшить расширение артерий, что связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы.
На болезни сердца и системы кровообращения ежегодно приходится около четверти всех смертей. Из них наиболее распространенным типом является ишемическая болезнь сердца, которая возникает, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Если не лечить, это может иметь разрушительные последствия для организма
Широко признано, что соль является одним из главных виновников высокого кровяного давления. Это потому, что соль заставляет ваше тело удерживать воду. Слишком много соли приводит к тому, что в вашей крови есть лишняя вода, что, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.
"Исследование показало, что соль также может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой почти сразу после еды. Цель состояла в том, чтобы исследовать постпрандиальное (после еды) влияние пищевой соли на функцию эндотелия (тонкая мембрана, выстилающая внутреннюю часть сердца и кровеносных сосудов), измеряемую с помощью дилатации, опосредованной потоком (FMD) и периферических артерий. тонометрия у здоровых лиц. Высокое потребление соли оказывает острое неблагоприятное воздействие на расширение сосудов в постпрандиальном (после еды) состоянии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Основными симптомами ишемической болезни сердца являются:
- Боль в груди (стенокардия)
- Сбивчивое дыхание
- Боль во всем теле
- Чувство слабости
- Чувство тошноты
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