Кардиолог Варфоломеев: соленые блюда сужают кровеносные сосуды через 30 минут после употребления

"Исследование показало, что соль также может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой почти сразу после еды. Цель состояла в том, чтобы исследовать постпрандиальное (после еды) влияние пищевой соли на функцию эндотелия (тонкая мембрана, выстилающая внутреннюю часть сердца и кровеносных сосудов), измеряемую с помощью дилатации, опосредованной потоком (FMD) и периферических артерий. тонометрия у здоровых лиц. Высокое потребление соли оказывает острое неблагоприятное воздействие на расширение сосудов в постпрандиальном (после еды) состоянии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

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