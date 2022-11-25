Воспаление нервов и хроническая боль могут возникать из-за жирного фастфуда

«Насыщенный жир в крови связывается с рецептором нервных клеток TLR4, заставляя его выделять маркеры воспаления. Это имитирует повреждение нерва, что и вызывает хроническую боль», - сообщили авторы работы.

«пострадать могут даже здоровые, худые люди».

Научные специалисты, представляющие Калифорнийский университет, заявили о связи между пристрастием к фастфуду и возникновением воспаления нервов, а также хронической боли. Заключение ученых по этому поводу опубликовал журнал Scientific Reports.Исследователи экспериментировали с использованием мышей. Животные были поделены на две группы. В первой восемь недель им давали корм с высокой концентрацией жиров – при этом в плане калорийности рацион был встроен таким образом, чтобы мыши не подвергались ожирению. Грызуны во второй группе получали обычное питание на протяжении дня.Ученые обнаружили, что у животных из первой группы в результате кормежки жирными компонентами возникли неврологические проблемы. Оказалось, что регулярное употребление насыщенного жира активировало у них воспалительный процесс, поспособствовавший нейронному нарушению.Специалисты констатируют, что подобным образом могут пострадать и люди, часто употребляющие жирный фастфуд. Воспаление в организме может в этом случае возникнуть даже если не наблюдается прибавки в весе, ожирения или диабета. Ученые подчеркнули, чтоРанее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Сергей Вялов рассказал, как можно узнать о наличии жирной крови.

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