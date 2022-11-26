Признаки стрептококка А у детей, на которые важно обратить внимание

76 Фото: https://pixabay.com/photos/examination-tongue-health-medicine-2458539/
Признаки стрептококка А у детей, на которые важно обратить внимание


Группа бактерий, ответственная за стрептококковые инфекции, связана с целым рядом заболеваний, включая ревматизм, скарлатину и острый фарингит.


Болезни, связанные со стрептококком группы А, могут варьироваться от незначительных до очень серьезных и смертельных заболеваний. Это происходит, когда опасные для жизни бактерии проникают в несколько частей тела, включая кровь и мышечную ткань.

"Состояние заразно, то есть оно может распространяться при прямом контакте с выделениями из носа и горла инфицированного человека или с инфицированными поражениями. Инфекция, вызванная стрептококком А, может вызвать быстрое развитие боли в горле. Симптомы могут напоминать симптомы тонзиллита, вызывая опухшие миндалины, иногда с белыми пятнами гноя", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Признаки больного сердца: 5 симптомов, на которые следует обратить внимание


Петехии, которые представляют собой крошечные красные пятна на нёбе, также часто встречаются у пациентов.

Другие признаки, перечисленные в CDC, включают:
  • Боль при глотании
  • Лихорадка
  • Опухшие лимфатические узлы в передней части шеи
Следующие четыре симптома предполагают, что причиной болезни является вирус, а не острый фарингит:
  • Кашель
  • Насморк
  • Охриплость
  • Конъюнктивит
Любой может заболеть ангиной, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск заражения этой распространенной инфекцией, например, ребенок и пребывание в группе.

Поскольку тесный контакт с инфицированным человеком является наиболее распространенным фактором риска заболевания, бактерии могут легко передаваться другим людям в том же домашнем хозяйстве.

Следует отметить, что большое количество людей, заразившихся этим заболеванием, остаются здоровыми и бессимптомными. Более того, люди, которые являются переносчиками бактерий, но не имеют симптомов, гораздо менее склонны к распространению болезни.


ВОЗ: Вспышка чумы убила 40 человек в Мадагаскаре


Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Почему опять болит горло
Болезни сердца: врач назвал менее известные симптомы, обнаруживаемые во рту
Белые волосатые пятна во рту сигнализируют о необычной половой инфекции (ИППП)
Теги : советы врачей, стрептококк, боль в горле