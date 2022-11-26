Признаки стрептококка А у детей, на которые важно обратить внимание

"Состояние заразно, то есть оно может распространяться при прямом контакте с выделениями из носа и горла инфицированного человека или с инфицированными поражениями. Инфекция, вызванная стрептококком А, может вызвать быстрое развитие боли в горле. Симптомы могут напоминать симптомы тонзиллита, вызывая опухшие миндалины, иногда с белыми пятнами гноя", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Боль при глотании

Лихорадка

Опухшие лимфатические узлы в передней части шеи

Кашель

Насморк

Охриплость

Конъюнктивит

Болезни, связанные со стрептококком группы А, могут варьироваться от незначительных до очень серьезных и смертельных заболеваний. Это происходит, когда опасные для жизни бактерии проникают в несколько частей тела, включая кровь и мышечную ткань.Петехии, которые представляют собой крошечные красные пятна на нёбе, также часто встречаются у пациентов.Любой может заболеть ангиной, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск заражения этой распространенной инфекцией, например, ребенок и пребывание в группе.Поскольку тесный контакт с инфицированным человеком является наиболее распространенным фактором риска заболевания, бактерии могут легко передаваться другим людям в том же домашнем хозяйстве.Следует отметить, что большое количество людей, заразившихся этим заболеванием, остаются здоровыми и бессимптомными. Более того, люди, которые являются переносчиками бактерий, но не имеют симптомов, гораздо менее склонны к распространению болезни.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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