Вы проводите выскабливание языка? Это предотвращает заболевания десен и кариес

105 Фото: https://pixabay.com/photos/tongue-human-child-person-face-822441/
Вы проводите выскабливание языка? Это предотвращает заболевания десен и кариес


Оральный тренд набирает популярность благодаря своей необычности и очевидным преимуществам. 


Выскабливание языка очищает язык, чтобы избавиться от любых вредных бактерий. Хотя это не так важно, как чистка зубов или чистка зубов, эксперты рекомендуют включить это в свой распорядок дня. Вредные бактерии могут привести к воспалению десен, а также к потенциальному кариесу.

Ваш язык может содержать множество бактерий, поэтому рекомендуется поддерживать его в чистоте.


Самодиагностика кариеса: стоматолог рассказала, как вовремя рассмотреть проблему


«Это часто делается с помощью зубной щетки, чтобы вручную почистить язык, или с помощью жидкости для полоскания рта, но использование скребка для языка может иметь разные преимущества», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Как это работает?


Скребки для языка работают, соскребая любые бактерии или мусор, которые сидят на языке.

Часто после того, как мы едим или пьем, наш язык может казаться нечетким или нуждающимся в чистке, поэтому утреннее и вечернее соскабивание языка может помочь удалить бактерии из этой области, чтобы предотвратить любые проблемы с зубами в будущем, такие как воспаление десен, кариес или неприятный запах изо рта.

Стоматолог объяснила, из-за чего появляется кариес


«Скребок для языка довольно эффективен для удаления бактерий с языка, и в некоторых случаях стоматолог может предложить приобрести скребок и включить его в свою гигиену полости рта».


Опять же, удаление бактерий с языка с помощью скребка может сохранить чистоту полости рта, и поэтому это поможет предотвратить проблемы с зубами в будущем, такие как кариес. Если вы сохраняете рот в чистоте, то меньше вероятность того, что вы будете страдать от кариеса или других стоматологических осложнений.


Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
5 причин, почему необходимо "соскрести" налет с языка после чистки зубов
Самые распространенные ошибки при чистке зубов
Стоматологи развеяли миф о чистке языка
Теги : советы врачей, здоровье полости рта, кариес