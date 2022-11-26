Вы проводите выскабливание языка? Это предотвращает заболевания десен и кариес
Оральный тренд набирает популярность благодаря своей необычности и очевидным преимуществам.
Выскабливание языка очищает язык, чтобы избавиться от любых вредных бактерий. Хотя это не так важно, как чистка зубов или чистка зубов, эксперты рекомендуют включить это в свой распорядок дня. Вредные бактерии могут привести к воспалению десен, а также к потенциальному кариесу.
Ваш язык может содержать множество бактерий, поэтому рекомендуется поддерживать его в чистоте.
«Это часто делается с помощью зубной щетки, чтобы вручную почистить язык, или с помощью жидкости для полоскания рта, но использование скребка для языка может иметь разные преимущества», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Как это работает?
Скребки для языка работают, соскребая любые бактерии или мусор, которые сидят на языке.
Часто после того, как мы едим или пьем, наш язык может казаться нечетким или нуждающимся в чистке, поэтому утреннее и вечернее соскабивание языка может помочь удалить бактерии из этой области, чтобы предотвратить любые проблемы с зубами в будущем, такие как воспаление десен, кариес или неприятный запах изо рта.
«Скребок для языка довольно эффективен для удаления бактерий с языка, и в некоторых случаях стоматолог может предложить приобрести скребок и включить его в свою гигиену полости рта».
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