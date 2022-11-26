Вы проводите выскабливание языка? Это предотвращает заболевания десен и кариес

«Это часто делается с помощью зубной щетки, чтобы вручную почистить язык, или с помощью жидкости для полоскания рта, но использование скребка для языка может иметь разные преимущества», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Как это работает?

«Скребок для языка довольно эффективен для удаления бактерий с языка, и в некоторых случаях стоматолог может предложить приобрести скребок и включить его в свою гигиену полости рта».





Выскабливание языка очищает язык, чтобы избавиться от любых вредных бактерий. Хотя это не так важно, как чистка зубов или чистка зубов, эксперты рекомендуют включить это в свой распорядок дня. Вредные бактерии могут привести к воспалению десен, а также к потенциальному кариесу.Ваш язык может содержать множество бактерий, поэтому рекомендуется поддерживать его в чистоте.Скребки для языка работают, соскребая любые бактерии или мусор, которые сидят на языке.Часто после того, как мы едим или пьем, наш язык может казаться нечетким или нуждающимся в чистке, поэтому утреннее и вечернее соскабивание языка может помочь удалить бактерии из этой области, чтобы предотвратить любые проблемы с зубами в будущем, такие как воспаление десен, кариес или неприятный запах изо рта.Опять же, удаление бактерий с языка с помощью скребка может сохранить чистоту полости рта, и поэтому это поможет предотвратить проблемы с зубами в будущем, такие как кариес. Если вы сохраняете рот в чистоте, то меньше вероятность того, что вы будете страдать от кариеса или других стоматологических осложнений.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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