Невролог Алехина: катехины и ресвератрол снижает риск болезни Альцгеймера

Лабораторные тесты с веществами, способными остановить отложение белка в головном мозге

Катехины и ресвератрол

"Так называемые катехины, которые содержатся в зеленом чае, и ресвератрол, который содержится, среди прочего, в красном вине. Катехины уже изучались в исследованиях рака на предмет их антиоксидантного действия, а ресвератрол — в исследованиях против старения на предмет его антиоксидантного действия", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Излечение болезни пока невозможно, и причина болезни Альцгеймера до сих пор не совсем ясна. Вирус герпеса может вызывать типичные белковые отложения (бета-амелоидные бляшки) в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.Исходя из этого, исследователи теперь хотели знать, как замедлить прогрессирование этого коварного слабоумия. Для этого они протестировали 21 различное вещество на больных нервных клетках в лаборатории и измерили их влияние на рост бляшек болезни Альцгеймера.Выяснилось, что некоторые из исследованных веществ смогли замедлить прогрессирование заболевания благодаря своему противовирусному действию. Однако исследователи хотели найти компонент, который мог бы бороться с бляшками даже без противовирусной активности, а также показывал эффект вне зависимости от причин заболевания.Однако пока неясно, действительно ли этот лабораторный эффект работает у пациентов. Потому что потенциально эффективные вещества часто не попадают из крови в мозг или недостаточно усваиваются организмом из-за более низкой биодоступности.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые повышают сахар.

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