Невролог Алехина: катехины и ресвератрол снижает риск болезни Альцгеймера
Эксперты предполагают, что число заболевших деменцией резко возрастет в ближайшие десятилетия. Однако благодаря улучшенным диагностическим возможностям уже сейчас очевидно, что чаще страдают молодые люди в возрасте до 65 лет.
Излечение болезни пока невозможно, и причина болезни Альцгеймера до сих пор не совсем ясна. Вирус герпеса может вызывать типичные белковые отложения (бета-амелоидные бляшки) в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.
Лабораторные тесты с веществами, способными остановить отложение белка в головном мозге
Исходя из этого, исследователи теперь хотели знать, как замедлить прогрессирование этого коварного слабоумия. Для этого они протестировали 21 различное вещество на больных нервных клетках в лаборатории и измерили их влияние на рост бляшек болезни Альцгеймера.
Выяснилось, что некоторые из исследованных веществ смогли замедлить прогрессирование заболевания благодаря своему противовирусному действию. Однако исследователи хотели найти компонент, который мог бы бороться с бляшками даже без противовирусной активности, а также показывал эффект вне зависимости от причин заболевания.
Катехины и ресвератрол
"Так называемые катехины, которые содержатся в зеленом чае, и ресвератрол, который содержится, среди прочего, в красном вине. Катехины уже изучались в исследованиях рака на предмет их антиоксидантного действия, а ресвератрол — в исследованиях против старения на предмет его антиоксидантного действия", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Однако пока неясно, действительно ли этот лабораторный эффект работает у пациентов. Потому что потенциально эффективные вещества часто не попадают из крови в мозг или недостаточно усваиваются организмом из-за более низкой биодоступности.
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