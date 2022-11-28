Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды

"Фрукты и овощи обеспечивают нас необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Но еще больше мы едим фруктов и овощей, а именно так называемых вторичных растительных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Как работают флавоноиды

Замедляют умственную деградацию.

Уменьшают вредные окислительные процессы.

Затрудняют воспаление.

Поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

Защищают от рака и сердечных заболеваний.

"Если вы действительно съедаете 500 граммов овощей каждый день, то у вас не остается столько места на тарелке или в желудке для продуктов, которые вредны для здоровья или делают вас толстыми. Однако я считаю важным, чтобы все было свежим".

клубника

апельсины

грейпфруты

лимонный сок

яблоки и груши

бананы

сельдерей и перец

Поддерживать голову в форме как можно дольше и противодействовать умственному упадку – для этого многое может сделать каждый. Среди прочего, здоровое питание имеет решающее значение для этого.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышают сахар в крови.

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