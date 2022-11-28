Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды

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Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды


Высокий уровень концентрации внимания, хорошая память, быстрое понимание — питание также играет большую роль в поддержании когнитивных способностей. Потому что определенные продукты защищают от умственного ухудшения и делают мозг более эффективным.


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Поддерживать голову в форме как можно дольше и противодействовать умственному упадку – для этого многое может сделать каждый. Среди прочего, здоровое питание имеет решающее значение для этого. 

"Фрукты и овощи обеспечивают нас необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Но еще больше мы едим фруктов и овощей, а именно так называемых вторичных растительных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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  • Замедляют умственную деградацию.
  • Уменьшают вредные окислительные процессы.
  • Затрудняют воспаление.
  • Поддерживают здоровье кровеносных сосудов.
  • Защищают от рака и сердечных заболеваний.
"Если вы действительно съедаете 500 граммов овощей каждый день, то у вас не остается столько места на тарелке или в желудке для продуктов, которые вредны для здоровья или делают вас толстыми. Однако я считаю важным, чтобы все было свежим".

Положительное влияние на головной мозг оказывают следующие продукты:
  • клубника
  • апельсины
  • грейпфруты
  • лимонный сок
  • яблоки и груши
  • бананы
  • сельдерей и перец

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