Диетолог Пономарева: как предотвратить дегенерацию мозга с помощью еды
Высокий уровень концентрации внимания, хорошая память, быстрое понимание — питание также играет большую роль в поддержании когнитивных способностей. Потому что определенные продукты защищают от умственного ухудшения и делают мозг более эффективным.
Поддерживать голову в форме как можно дольше и противодействовать умственному упадку – для этого многое может сделать каждый. Среди прочего, здоровое питание имеет решающее значение для этого.
"Фрукты и овощи обеспечивают нас необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Но еще больше мы едим фруктов и овощей, а именно так называемых вторичных растительных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Как работают флавоноиды
- Замедляют умственную деградацию.
- Уменьшают вредные окислительные процессы.
- Затрудняют воспаление.
- Поддерживают здоровье кровеносных сосудов.
- Защищают от рака и сердечных заболеваний.
"Если вы действительно съедаете 500 граммов овощей каждый день, то у вас не остается столько места на тарелке или в желудке для продуктов, которые вредны для здоровья или делают вас толстыми. Однако я считаю важным, чтобы все было свежим".
Положительное влияние на головной мозг оказывают следующие продукты:
- клубника
- апельсины
- грейпфруты
- лимонный сок
- яблоки и груши
- бананы
- сельдерей и перец
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