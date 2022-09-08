Нутрициолог Строков назвал 3 простых изменения в жизни, которые сделают вас долгожителем









«В последние годы подчеркивается важность хорошего здоровья, и мы можем внести ряд простых изменений в образ жизни, которые не только улучшат наше физическое и психическое здоровье, но и увеличат наши шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Отслеживание продуктов, которые вы едите, и связанных с ними калорий — отличная отправная точка, а также включение в свой рацион большего количества растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и орехи. Помимо снабжения организма целым рядом витаминов, исследования показали, что они могут увеличить продолжительность жизни», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Еще одно вмешательство, которое может увеличить вашу продолжительность жизни, — это ограничение потребления алкоголя".