Нутрициолог Строков назвал 3 простых изменения в жизни, которые сделают вас долгожителем
Хотя не существует секретного рецепта, гарантирующего долгую жизнь, предотвращение предшественников хронических заболеваний может быть действенным. Эксперт делится пятью «простыми» хитростями образа жизни, которые могут сделать это с удовольствием.
Поскольку хронические заболевания скрываются за каждым углом, вашему долголетию могут угрожать болезни сердца и рак — основные причины смерти во всем мире. Однако вы можете снизить свои шансы на эти тяжелые состояния, если будете вести здоровый образ жизни.
От здорового питания до «сильного» сна, поделился краеугольными камнями здорового образа жизни, который также может увеличить вашу продолжительность жизни.
«В последние годы подчеркивается важность хорошего здоровья, и мы можем внести ряд простых изменений в образ жизни, которые не только улучшат наше физическое и психическое здоровье, но и увеличат наши шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Отслеживание продуктов, которые вы едите, и связанных с ними калорий — отличная отправная точка, а также включение в свой рацион большего количества растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и орехи. Помимо снабжения организма целым рядом витаминов, исследования показали, что они могут увеличить продолжительность жизни», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Ни для кого не секрет, что диета, богатая ультра-обработанными продуктами, является ступенькой к различным проблемам со здоровьем.
Такие продукты, как орехи, фрукты, овощи, цельнозерновые и другие растительные продукты, богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые необходимы для организма.
Хотя здоровое питание является ключевым моментом, когда речь идет о «увеличении» продолжительности жизни, существуют и другие важные меры.
Важно оставаться активным, а стремление к 15-минутным упражнениям каждый день снизит риск сердечных заболеваний, депрессии и диабета, а также поможет вам сбросить вес и предотвратить преждевременную смерть.
"Еще одно вмешательство, которое может увеличить вашу продолжительность жизни, — это ограничение потребления алкоголя".
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