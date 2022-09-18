Врач Строков назвал 5 овощей, которые вызывают всплеск сахара в крови

«Овощи, которые могут сделать ваш уровень сахара в крови опасно высоким, включают картофель, горох, кукурузу, свеклу и морковь. Эти овощи изобилуют углеводами. Из-за этого они могут нанести ущерб вашему уровню сахара в крови», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Продукты с высоким ГИ могут заставить организм произвести всплеск инсулина, чтобы противодействовать быстродействующим углеводам, и обычным последствием этого является чувство голода в течение двух часов, что может вызвать у человека, сидящего на диете, тягу к еде», - объясняет Строков.