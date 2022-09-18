Врач Строков назвал 5 овощей, которые вызывают всплеск сахара в крови
Хотя овощи являются одним из самых здоровых продуктов питания, врач предупредил, что некоторые виды могут сделать ваш уровень сахара в крови «опасно высоким».
В то время как ваша диета является основным оружием в вашем арсенале, некоторые продукты, способные повысить уровень глюкозы в крови, могут стать неожиданностью.
Независимо от того, пытаетесь ли вы выполнить свою пятидневную цель или пополнить свой уровень важных витаминов и минералов, нет никаких сомнений в том, что овощи — это здоровый вариант.
Овощи богатые клетчаткой и питательными веществами, обеспечивают оптимальный профиль питания, необходимый для вашего здоровья в целом. Некоторые овощи могут быть не так полезны для уровня сахара в крови.
«Овощи, которые могут сделать ваш уровень сахара в крови опасно высоким, включают картофель, горох, кукурузу, свеклу и морковь. Эти овощи изобилуют углеводами. Из-за этого они могут нанести ущерб вашему уровню сахара в крови», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
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Некоторые из вышеперечисленных вариантов даже имеют высокий гликемический индекс (ГИ), что также предполагает, что они могут привести к скачку уровня сахара в крови.
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Хотя овощи, как правило, имеют низкий ГИ, есть некоторые исключения из этого правила.
«Продукты с высоким ГИ могут заставить организм произвести всплеск инсулина, чтобы противодействовать быстродействующим углеводам, и обычным последствием этого является чувство голода в течение двух часов, что может вызвать у человека, сидящего на диете, тягу к еде», - объясняет Строков.
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