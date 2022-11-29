Интервальное голодание повышает риск ранней смерти на треть

"Пропуск завтрака может быть связан с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Последние научные данные также предполагают, что пропуск обеда или ужина может быть связан с повышенным риском смертности от всех причин. Согласно исследованию, даже люди, которые едят три раза в день, могут увеличить риск смертности от всех причин на треть, если они едят два соседних приема пищи с интервалом менее 4,5 часов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Исследования на животных и людях внимательно изучили влияние прерывистого голодания на широкий спектр функций организма, и результаты в основном были сочтены благоприятными. Однако возникли некоторые вопросы о безопасности этой практики и о ее универсальности. Несмотря на то, что это эффективное средство для похудения и поддержания формы, новое исследование предполагает, что это может повысить риск ранней смерти.Понимание состоит в том, что пропуск приемов пищи может привести к приему большего количества пищи за один раз. Это может усугубить бремя метаболизма глюкозы, что впоследствии может привести к ухудшению метаболизма. Плохое метаболическое здоровье тесно связано с развитием нескольких сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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