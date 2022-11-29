Онколог Воробьев: ощущение в груди женщины оказалось опухолью в желудке

Диета с высоким содержанием копченых, соленых и маринованных продуктов

Употребление алкоголя и табака

Стойкое раздражение или язвы в анамнезе

Предыдущая операция на желудке

У нескольких членов семьи был рак желудка

"У многих людей первым симптомом, вызывающим подозрение, является тянущая боль в области живота, но дискомфорт в столь очевидных местах может возникнуть не всегда. В одном клиническом случае врачи описали, как из-за изъязвления опухоли у пациентки давление в груди иррадиировало в спину", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Затем у нее появились боли в эпигастральной области живота, она перенесла инфекцию H.Pylori в анамнезе, возникли опасения, что у нее может быть пептическая язва. Была проведена верхняя эндоскопия, которая показала большую изъязвленную опухоль в теле желудка».

Рак будет успешно вылечен, если он обнаружен на ранних стадиях и еще не распространился. Однако неспецифические симптомы означают, что болезнь часто обнаруживают слишком поздно. В случае пациента обнаружение странного ощущения в груди и спине привело к своевременной диагностике рака желудка.Рак желудка вызывается тем, что здоровые клетки слизистой оболочки желудка выходят из-под контроля.Заболевание чаще встречается у людей старше 60 лет из-за кумулятивного повреждения здоровых клеток.Пациентка обратилась к своему лечащему врачу с четырехнедельным анамнезом прерывистого давления в груди, отдающего в спину. Обширная оценка сердечного источника была ничем не примечательна, включая нормальный стресс-тест и УЗИ брюшной полости.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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