Названы симптомы инфаркта у женщин, которые неправильно интерпретируют

Боль в спине.

Головокружение.

Дурнота, обморочное состояние.

Давление или распирание в центре грудной клетки, распространяющееся на шею, плечо или челюсть.

Необычная усталость.

Необычная одышка

Давление или дискомфорт в верхней части живота

Тошнота, рвота.

Мучительная боль в груди – вот что обычно все представляют себе при упоминании инфаркта. Однако на практике симптомы сердечного приступа бывают более тонкими и менее очевидными, причем такая нетипичная симптоматика часто бывает свойственна женщинам, сообщает издание Express, ссылаясь на данные органа здравоохранения The Hospitals of Providence.По словам специалистов, «классическими» признаками сердечного приступа сегодня считаются боль или дискомфорт в груди, одышка и холодный пот. Что касается менее тривиальных симптомов инфаркта, медики предупреждают: возникая у женщин, эти симптомы довольно часто неправильно интерпретируются. Они могут производит впечатление менее опасных состояний, что мешает женщинам быть своевременно обследованными и получать помощь.Врачи посоветовали обращать пристальное внимание на следующие проявления.Медики заявили, что вышеперечисленные признаки бывают предвестниками инфаркта – например, могут появляться за часы или недели до фактического сердечного приступа.Также эксперты указали на то, что ранними признаками сердечного нездоровья могут быть усталость, которая ощущается иначе, по-новому, а также проблемы со сном, одышка, расстройство желудка, возросшая тревожность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников рассказал об опасности популярных сердечных средств.

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