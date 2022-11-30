Папулы на пяти частях тела сигнализируют о «накоплении холестерина в сухожилиях»

102 Фото: https://pixabay.com/photos/ankle-calf-muscle-achilles-tendon-3135710/
Папулы на пяти частях тела сигнализируют о «накоплении холестерина в сухожилиях»


Медленно растущие папулы почти всегда указывают на основное нарушение липидного обмена.


Высокий уровень холестерина с медицинской точки зрения признается состоянием без клинических проявлений, то есть его можно диагностировать только после получения данных анализа крови. Однако чем дольше состояние остается недиагностированным, тем больше липидов накапливается в сухожилиях. В конечном итоге это может привести к образованию папул на нескольких частях тела.

"Ксантомы сухожилий вызваны накоплением отложений холестерина в сухожилиях из-за регуляции холестерина липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Состояние вызвано нарушением регуляции липопротеинов, что приводит к накоплению отложений холестерина в сухожилиях и связках", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Имеются убедительные доказательства того, что липиды, обнаруженные в этих ксантомах, такие же, как липиды, циркулирующие в крови пациентов. Однако остается неясным, какие именно механизмы вызывают образование ксантом.


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Небольшие ксантомы сухожилий протекают бессимптомно и имеют тенденцию к росту в течение десятилетий.

"Пациенты, как правило, не замечают своего присутствия, и поражения могут проявляться только при сердцебиении. Медленно увеличивающиеся подкожные узелки могут образовываться в нескольких местах, но некоторые части тела поражаются чаще, чем другие. Ксантомы сухожилий имеют тенденцию образовываться над ахилловыми сухожилиями, руками и поверхностями локтей и коленей".


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Иногда они появляются на пальцах. Наросты, как правило, имеют гладкую поверхность, твердые на ощупь и имеют кожу нормального цвета.


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