Невролог Алехина: изменения ногтей, кожи и волос наблюдаться на ранней стадии деменции

86 Фото: https://pixabay.com/photos/dependent-dementia-woman-old-100344/
Невролог Алехина: изменения ногтей, кожи и волос наблюдаться на ранней стадии деменции


Деменция описывает сложный набор заболеваний со многими известными проявлениями, вызывающими большие трудности в диагностике.


Основные болезни ежегодно способствуют изоляции и отчуждению миллионов людей. Но без лечения ранняя диагностика остается лучшим решением для замедления прогрессирования деменции. Понимание всего спектра кожных клинических проявлений, как физических, так и неврологических, оказалось критически важным для обеспечения этого.

"Несколько исследований показали, что изменения в волосах и ногтях могут происходить наряду с ухудшением когнитивных функций. При болезни Альцгеймера возникают поражения волос и ногтей и нарушается симпатическая судо-секреторная реакция кожи. Поэтому кажется, что кожные проявления, связанные с синдромами деменции, могут служить ценным признаком в ходе диагностики", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Медики назвали возможные признаки рака на его ранней стадии


Согласно отчету, поражения кожи, характерные для болезни Альцгеймера, как правило, возникают из-за плохой гигиены. Однако иногда возникают экскориационные расстройства, которые описывают хроническое расчесывание кожи или микозы.

В докладе утверждается, что изменения в волосах и ногтях наблюдаются у 70% пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Помимо специфических кожных симптомов, в исследовании особое внимание уделяется поражениям ногтей при болезни Альцгеймера.


Деменция: симптомы «ранней стадии» дегенерации мозга — от настроения до речи


Ранее МедикФорум писал об опасности бекона для сердца.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Симптомы деменции: это изменение кожи и волос наблюдается у 70% пациентов с болезнью Альцгеймера
Невролог Алехина: изменение волос и кожи есть у 70% пациентов с болезнью Альцгеймера
Деменция может быть "атипичной" - невролог Алехина назвала признаки в речи
Теги : деменция, симптомы деменции, советы врачей