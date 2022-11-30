Болезнь Альцгеймера можно обнаружить в вашей моче «за годы» до снижения когнитивных функций

"Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера может быть обнаружена в вашей моче благодаря открытию, что муравьиная кислота в моче является маркером субъективного снижения когнитивных функций", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера





Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции — неизлечимого в настоящее время нейродегенеративного состояния, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Ключом к продлению последствий болезни Альцгеймера является ранняя диагностика, однако часто состояние диагностируется слишком поздно, чтобы с ним можно было что-либо сделать.В исследовании приняли участие 574 человека, которые были либо здоровы психологически, либо имели различные формы прогрессирования болезни Альцгеймера. Если этот метод окажется успешным на больших когортах, он может изменить правила игры в диагностике болезни Альцгеймера.Выявление биомаркеров болезни Альцгеймера в моче удобно и экономически выгодно, и его следует проводить во время рутинных медицинских осмотров пожилых людей.• Забывание о недавних разговорах или событиях• Забывание названий мест и предметов• Трудности подбора правильного слова• Повторение вопросов• Демонстрация недальновидности или затруднение в принятии решений• Меньшая гибкость и большая нерешительность, чтобы попробовать что-то новоеРанее МедикФорум писал об опасности бекона для сердца.

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