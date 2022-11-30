Болезнь Альцгеймера можно обнаружить в вашей моче «за годы» до снижения когнитивных функций

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Болезнь Альцгеймера можно обнаружить в вашей моче «за годы» до снижения когнитивных функций


Анализ мочи может выявить раннее начало болезни Альцгеймера путем обнаружения нового биомаркера.


Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции — неизлечимого в настоящее время нейродегенеративного состояния, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Ключом к продлению последствий болезни Альцгеймера является ранняя диагностика, однако часто состояние диагностируется слишком поздно, чтобы с ним можно было что-либо сделать. 

"Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера может быть обнаружена в вашей моче благодаря открытию, что муравьиная кислота в моче является маркером субъективного снижения когнитивных функций", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

В исследовании приняли участие 574 человека, которые были либо здоровы психологически, либо имели различные формы прогрессирования болезни Альцгеймера. Если этот метод окажется успешным на больших когортах, он может изменить правила игры в диагностике болезни Альцгеймера.

Выявление биомаркеров болезни Альцгеймера в моче удобно и экономически выгодно, и его следует проводить во время рутинных медицинских осмотров пожилых людей.


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Ранние симптомы болезни Альцгеймера


• Забывание о недавних разговорах или событиях
• Забывание названий мест и предметов
• Трудности подбора правильного слова
• Повторение вопросов
• Демонстрация недальновидности или затруднение в принятии решений
• Меньшая гибкость и большая нерешительность, чтобы попробовать что-то новое


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