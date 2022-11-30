7 способов предотвратить осложнения диабета
Сахарный диабет относится к группе заболеваний, которые влияют на то, как ваше тело использует сахар в крови. Основная причина диабета зависит от его типа. Но независимо от того, какой тип диабета у вас есть, он может привести к избытку сахара в крови. Слишком много сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
"Рассмотрите эти стратегии, чтобы принять активное участие в лечении диабета и наслаждаться более здоровым будущим", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
1. Возьмите на себя обязательство контролировать свой диабет
Члены вашей команды по лечению диабета — например, врач первичной медико -санитарной помощи , специалист по лечению диабету и диетолог — могут помочь вам изучить основы лечения диабета и предложить поддержку на этом пути. Но вам решать, как управлять своим состоянием.
2. Не курите
Курение увеличивает риск развития диабета 2 типа и риск различных осложнений диабета, в том числе снижение кровотока в ногах и ступнях, что может привести к инфекциям, незаживающим язвам и возможной ампутации.
Избегайте курения или бросьте курить, если вы курите. Поговорите со своим лечащим врачом о том, как помочь вам бросить курить.
3. Держите под контролем артериальное давление и уровень холестерина
"Соблюдение здоровой диеты с низким содержанием жиров и соли, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и регулярные физические упражнения могут иметь большое значение для контроля высокого кровяного давления и уровня холестерина".
4. Планируйте регулярные медосмотры и осмотры глаз
Запланируйте от двух до четырех проверок диабета в год в дополнение к вашим ежегодным физическим и плановым осмотрам глаз.
5. Своевременно обновляйте свои вакцины
Диабет увеличивает риск развития некоторых заболеваний. Регулярные прививки могут помочь предотвратить их.
6. Позаботьтесь о своих зубах
Диабет может сделать вас склонными к инфекциям десен. Чистите зубы не реже двух раз в день фторсодержащей зубной пастой, пользуйтесь зубной нитью один раз в день и планируйте осмотры у стоматолога не реже двух раз в год.
7. Обратите внимание на свои ноги
Высокий уровень сахара в крови может уменьшить кровоток и повредить нервы в ногах. При отсутствии лечения порезы и волдыри могут привести к серьезным инфекциям. Диабет может привести к боли, покалыванию или потере чувствительности в ногах.
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