7 способов предотвратить осложнения диабета

134 Фото: https://pixabay.com/photos/diabetes-blood-sugar-diabetic-1724617/
7 способов предотвратить осложнения диабета


Сахарный диабет относится к группе заболеваний, которые влияют на то, как ваше тело использует сахар в крови. Основная причина диабета зависит от его типа. Но независимо от того, какой тип диабета у вас есть, он может привести к избытку сахара в крови. Слишком много сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем.


"Рассмотрите эти стратегии, чтобы принять активное участие в лечении диабета и наслаждаться более здоровым будущим", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

1. Возьмите на себя обязательство контролировать свой диабет


Члены вашей команды по лечению диабета — например, врач первичной медико -санитарной помощи , специалист по лечению диабету и диетолог — могут помочь вам изучить основы лечения диабета и предложить поддержку на этом пути. Но вам решать, как управлять своим состоянием.

2. Не курите


Курение увеличивает риск развития диабета 2 типа и риск различных осложнений диабета, в том числе снижение кровотока в ногах и ступнях, что может привести к инфекциям, незаживающим язвам и возможной ампутации.

Избегайте курения или бросьте курить, если вы курите. Поговорите со своим лечащим врачом о том, как помочь вам бросить курить.


3. Держите под контролем артериальное давление и уровень холестерина


"Соблюдение здоровой диеты с низким содержанием жиров и соли, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и регулярные физические упражнения могут иметь большое значение для контроля высокого кровяного давления и уровня холестерина". 

4. Планируйте регулярные медосмотры и осмотры глаз


Запланируйте от двух до четырех проверок диабета в год в дополнение к вашим ежегодным физическим и плановым осмотрам глаз.

5. Своевременно обновляйте свои вакцины


Диабет увеличивает риск развития некоторых заболеваний. Регулярные прививки могут помочь предотвратить их. 

6. Позаботьтесь о своих зубах


Диабет может сделать вас склонными к инфекциям десен. Чистите зубы не реже двух раз в день фторсодержащей зубной пастой, пользуйтесь зубной нитью один раз в день и планируйте осмотры у стоматолога не реже двух раз в год. 

7. Обратите внимание на свои ноги


Высокий уровень сахара в крови может уменьшить кровоток и повредить нервы в ногах. При отсутствии лечения порезы и волдыри могут привести к серьезным инфекциям. Диабет может привести к боли, покалыванию или потере чувствительности в ногах.


Ранее МедикФорум писал об опасностях бекона для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Вы в группе риска? Все, что нужно знать о рисках и профилактике диабета
Диабета 2 типа: ощущение, которое может стать «экстремальным» - у вас оно есть?
Препарат для снижения сахара в крови может привести к ремиссии диабета
Теги : советы врачей, диабет второго типа, контроль диабета