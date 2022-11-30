7 способов предотвратить осложнения диабета

"Рассмотрите эти стратегии, чтобы принять активное участие в лечении диабета и наслаждаться более здоровым будущим", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

1. Возьмите на себя обязательство контролировать свой диабет

2. Не курите





3. Держите под контролем артериальное давление и уровень холестерина

"Соблюдение здоровой диеты с низким содержанием жиров и соли, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и регулярные физические упражнения могут иметь большое значение для контроля высокого кровяного давления и уровня холестерина".

4. Планируйте регулярные медосмотры и осмотры глаз

5. Своевременно обновляйте свои вакцины

6. Позаботьтесь о своих зубах

7. Обратите внимание на свои ноги

Члены вашей команды по лечению диабета — например, врач первичной медико -санитарной помощи , специалист по лечению диабету и диетолог — могут помочь вам изучить основы лечения диабета и предложить поддержку на этом пути. Но вам решать, как управлять своим состоянием.Курение увеличивает риск развития диабета 2 типа и риск различных осложнений диабета, в том числе снижение кровотока в ногах и ступнях, что может привести к инфекциям, незаживающим язвам и возможной ампутации.Избегайте курения или бросьте курить, если вы курите. Поговорите со своим лечащим врачом о том, как помочь вам бросить курить.Запланируйте от двух до четырех проверок диабета в год в дополнение к вашим ежегодным физическим и плановым осмотрам глаз.Диабет увеличивает риск развития некоторых заболеваний. Регулярные прививки могут помочь предотвратить их.Диабет может сделать вас склонными к инфекциям десен. Чистите зубы не реже двух раз в день фторсодержащей зубной пастой, пользуйтесь зубной нитью один раз в день и планируйте осмотры у стоматолога не реже двух раз в год.Высокий уровень сахара в крови может уменьшить кровоток и повредить нервы в ногах. При отсутствии лечения порезы и волдыри могут привести к серьезным инфекциям. Диабет может привести к боли, покалыванию или потере чувствительности в ногах.Ранее МедикФорум писал об опасностях бекона для сердца.

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