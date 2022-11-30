Терапевт Савельева посоветовала доступные способы защиты от ОРВИ

«В период пиковой заболеваемости ОРВИ следует больше времени проводить в тепле, пить горячий чай с добавлением согревающих специй: корицей, базиликом, гвоздикой. Это поможет минимизировать риски заболеть простудой», - поделилась Савельева с «Лентой.ру».

В интервью терапевта Олеси Савельевой прозвучал совет использовать для профилактики сезонных респираторных инфекций специи. Многие из них содержат антиоксиданты – вещества, способные бороться с воспалением и благотворно влияющие на иммунную систему.Также терапевт порекомендовала обратить внимание на можжевельник. Ветки этого растения можно разместить в доме – можжевельник содержит фитонциды, обладающие противомикробным действием.Другим доступным способы защиты от простуд и гриппа Олеся Савельева назвала ношение масок. Также, по словам терапевта, нужно по возможности избегать многолюдных мест.Не стоит забывать и про мытье рук. Их нужно мыть несколько раз в день с использованием мыла, особенно тщательно – после выхода на улицу, прикосновений к поверхностям общего пользования. Вдобавок специалист отметила важность регулярного проветривания помещений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свиной грипп может быть более опасным чем коронавирус.

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