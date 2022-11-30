Ранняя седина может быть связана с не выявленными заболеваниями

«Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», - объяснила Флегонтова, беседуя с изданием «Лайф».

«железо, цинк, медь, селен, кальций, витамины группы В: (В6, В9, В12), аминокислот тирозин, фенилаланин».

Медик рассказала, что ключевым фактором, объясняющим раннюю седину, является окислительный стресс.Врач отметила, что окислительный стресс в организме связывается учеными с более высоким риском серьезных и опасных для жизни заболеваний. В частности, с окислением ассоциируются атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты, деменция. Говоря о том, что является пусковым механизмом оксидативного стресса, специалист уточнила, что он может возникать под влиянием систематического недосыпа, тревожности и нервного истощения, неблагополучной экологии, нездорового питания, вредных привычек.Также, добавила Флегонтова, ранние седые волосы могут быть симптомом не выявленных патологий щитовидной железы – аутоиммунного тиреоидита, гипотиреоза. Способствуют поседению и дефициты витаминов, микроэлементов. Эксперт перечислила их:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование розмарина может помогать при тревоге и бессоннице.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.