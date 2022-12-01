Гепатолог Южнова объяснила как справиться с жировой болезни печени без лекарств

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер)

Экстремальная усталость

Необъяснимая потеря веса

"Это самая тяжелая стадия, которая возникает после многих лет воспаления, в результате чего печень сморщивается, становится рубцовой и шероховатой. Это повреждение является необратимым и может привести к печеночной недостаточности (когда ваша печень перестает работать должным образом) и раку печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Лечение жировой болезни печени

На самой ранней стадии, известной как стеатоз, жировая болезнь печени безвредна и часто не проявляет симптомов.Если жировая болезнь печени прогрессирует от фиброза, она достигает цирроза.Если у вас жировая болезнь печени, у гепатолога есть ряд рекомендаций по образу жизни, чтобы предотвратить ее ухудшение.. Индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9 может помочь, а потеря более 10 процентов вашего веса может удалить часть жира из печени.Важно соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием фруктов, овощей, белков и углеводов, но с низким содержанием жиров, сахара и соли.Не менее 150 минут занятий умеренной интенсивности, таких как ходьба или езда на велосипеде, каждую неделю могут помочь улучшить состояние при ожирении печени.. Если вы курите, прекращение курения может помочь снизить риск возникновения множества проблем со здоровьем.. Хотя ожирение печени не связано с алкоголем, употребление алкоголя может усугубить его.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя употреблять натощак.

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