Нутрициолог назвал 7 продуктов и напитков для снижения холестерина





"Если у вас есть высокий уровень холестерина или вы подвержены риску, ваш врач порекомендует внести изменения в ваш рацион. Один из таких способов сделать это — увеличить потребление флавоноидов. Эти соединения содержатся в продуктах растительного происхождения, таких как фрукты, овощи и чай, и обладают антиоксидантными свойствами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Где я могу найти флавоноиды?

"Флавоноиды содержатся в продуктах растительного происхождения - в основном чай, фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и вино".

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Если позволить ему накапливаться с течением времени, это может вызвать закупорку кровеносных сосудов. Затем это может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульты и сердечные приступы.Одной из основных причин высокого уровня холестерина является диета, а точнее употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.Различные медицинские исследования, известные как «суперпродукты», говорят об их пользе для здоровья.Флавоноиды могут иметь значение для профилактики и лечения атеросклероза и связанных с атеросклерозом расстройств, поскольку они действуют как антиоксидантные, гипохолестеринемические и противодиабетические средства.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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