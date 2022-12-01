Нутрициолог назвал 7 продуктов и напитков для снижения холестерина

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Нутрициолог назвал 7 продуктов и напитков для снижения холестерина


Флавоноиды — это ряд соединений, которые естественным образом содержатся во фруктах и овощах, а также в других растительных продуктах и напитках.


Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Если позволить ему накапливаться с течением времени, это может вызвать закупорку кровеносных сосудов. Затем это может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульты и сердечные приступы.

Одной из основных причин высокого уровня холестерина является диета, а точнее употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

"Если у вас есть высокий уровень холестерина или вы подвержены риску, ваш врач порекомендует внести изменения в ваш рацион. Один из таких способов сделать это — увеличить потребление флавоноидов. Эти соединения содержатся в продуктах растительного происхождения, таких как фрукты, овощи и чай, и обладают антиоксидантными свойствами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Различные медицинские исследования, известные как «суперпродукты», говорят об их пользе для здоровья.


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Флавоноиды могут иметь значение для профилактики и лечения атеросклероза и связанных с атеросклерозом расстройств, поскольку они действуют как антиоксидантные, гипохолестеринемические и противодиабетические средства.

Где я могу найти флавоноиды?


"Флавоноиды содержатся в продуктах растительного происхождения - в основном чай, фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и вино".


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