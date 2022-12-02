2 запаха, выделяемые дыханием или мочой, указывают на ожирение печени - гепатолог Южнова

«Foetor hepatica — это характерный запах изо рта, который может быть у людей с заболеваниями печени. Это неприятно. Люди описывают его как запах смеси тухлых яиц и чеснока. Но это не связано с гигиеной или здоровьем зубов», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Очень важно, чтобы эти необычные запахи тела исследовал врач, чтобы правильно лечить печень, прежде чем рубцевание станет необратимым. Хотя лекарства от цирроза печени нет, есть способы справиться с симптомами и замедлить его прогрессирование".

У большинства людей есть некоторое количество жира в печени, но если его концентрация превышает пять процентов, это означает, что у них жировая болезнь печени. При таком объеме печень будет страдать от нарушения нормального функционирования из-за угасания кровообращения. Признаки того, что печень находится под угрозой, могут проявляться по запаху изо рта и мочи.Жировая болезнь печени относится к печально известным «молчаливым» заболеваниям, которые на начальных стадиях не имеют симптомов. Однако прогрессирование заболевания печени труднее игнорировать, поскольку серьезные заболевания печени, такие как цирроз и печеночная недостаточность, вызывают неприятные симптомы.Известным признаком тяжелого заболевания печени, вызывающим сладковатый и затхлый запах изо рта и мочи.Другими словами, чистка зубов не может помочь решить проблему, поэтому для лечения основной причины требуется дальнейшее медицинское вмешательство. Запах обусловлен выделением диметилдисульфида и метилмеркаптана, возникающим из-за избытка метионина. Это приводит к тому, что вещества серы накапливаются в кровотоке и попадают в легкие, прежде чем выдыхаются.Исследователи полагают, что эти химические вещества являются основным компонентом дурного запаха.Ранее МедикФорум писал о важных витаминах для женщин.

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