Врач поделился тремя советами, которые помогут проснуться бодрым

В чем секрет?

"Все, что вам нужно сделать, это потренироваться накануне, поспать дольше и позже утром и съесть специальный завтрак", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Если вы спите дольше, вы заметите увеличение своей бдительности. Если вы сделаете больше физической активности накануне, вы увидите увеличение. Вы можете увидеть улучшения с каждым из этих факторов».

Худший завтрак, который вы можете иметь

От полуденного спада до тяжелого утра иногда в доме не хватает кофе, чтобы поддерживать себя. Однако, если вы изо всех сил пытаетесь просыпаться обновленным регулярно, вы можете изменить ситуацию. Новое исследование предполагает, что секрет быстрого пробуждения может заключаться в трех изменениях образа жизни.Если вы не хотите ни с кем видеться или разговаривать до того, как выпьете первую чашку кофе, вы не одиноки.Ученые обнаружили, что с утренней вялостью можно легко справиться с помощью трех ключевых факторов:Утренняя бодрость может быть достигнута с помощью рецепта, состоящего из трех частей.Ваш первый прием пищи должен быть богат сложными углеводами и ограничивать сахар, потому что здоровая контролируемая реакция глюкозы в крови после завтрака является ключом к более эффективному пробуждению.Завтрак с высоким содержанием углеводов и лишь скромное количество белка были связаны с тем, что люди быстро повышали свою бдительность по утрам. Хотя неясно, как физическая активность улучшает бдительность на следующий день, в их исследовании было доказано, чтоРанее МедикФорум писал о важных витаминах для женщин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.