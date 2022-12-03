Тенезмы вызывают «мучительные» ощущения, которые предупреждают о раке кишечника

«Среди других симптомов тенезмы являются ранним предупреждающим признаком рака кишечника, который часто игнорируется. Рак кишечника часто называют скрытой болезнью, поскольку симптомы часто очень малозаметны. Однако осложнения при посещении туалета могут быть предвестником развития опухоли», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Тенесмус описывает физическое ощущение, при котором вы можете почувствовать, что вам нужно опорожнить кишечник, даже если вы только что его сделали и знаете, что ваша толстая кишка пуста».

Величайшее оружие в борьбе с раком — раннее обнаружение. Это делает знание симптомов передним и центральным. Признаки рака кишечника часто связаны с вашим стулом, но один тревожный сигнал скорее ощущается, чем определяется. Врач делится тем, как выявить это «тревожное» ощущение «на ранней стадии».Вы можете подумать, что все, что происходит, когда вы идете на номер два, должно оставаться в туалете. Обращая внимание на свои привычки кишечника и все, что с ними связано, вы можете сообщить о серьезных проблемах со здоровьем, включая рак кишечника.В то время как кровь в вашем стуле и изменения в работе кишечника являются печально известными симптомами смертельного состояния, тенезмы являются менее известным признаком.Неприятные ощущения обычно начинают появляться, когда рак толстой кишки прогрессирует из-за постоянного и усиливающегося воспаления. У пациентов с рецидивирующим раком прямой кишки распространенность тенезмов составляет около 14 процентов.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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